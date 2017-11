Dialog Semiconductor: Nicht genug!

Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) gibt es und Apple nimmt es. So lässt sich die Stimmung rund um den schwäbisch-britischen Halbleiterkonzern Dialog Semiconductor (WKN: 927200 / ISIN: GB0059822006) zusammenfassen. Während Apple dank des "iPhone X" ein starkes Dezember-Quartal in Aussicht stellt, hätte man sich bei Dialog Semiconductor etwas mehr Optimismus gewünscht.

Quelle: de.4.traders.com

Das Unternehmen prognostiziert für das Schlussquartal 2017 Umsatzerlöse von 415 bis 455 Mio. US-Dollar, was bei Erreichen des Mittelwertes ein Wachstum des Jahresumsatzes um 11 Prozent auf 1,324 Mrd. US-Dollar bedeuten würde. Diese Aussichten kamen am Markt wenig gut an. Während sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag insgesamt ganz gut aus der Affäre ziehen konnte, sorgten die deutlichen Kursverluste beim Indexschwergewicht Dialog Semiconductor dafür, dass der TecDAX (WKN: 720327 / ISIN: DE0007203275) insgesamt nach unten gezogen wurde.

