Die Aktie von Dialog Semiconductor verliert heute fast 10% an Wert und ist damit klares Schlusslicht im TecDax. Doch was ist passiert? Der Apple-Zulieferer hat für ein drittes Quartal einen Rekordumsatz erzielt und rechnet mit einer unverändert starken Nachfrage. Anleger schicken die Aktie dennoch auf Talfahrt. Zum einen waren die Titel von den Übernahmegerüchten in der US-Halbleiterindustrie...

