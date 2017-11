-------------------------------------------------------------- Onlineshop Tester gesucht http://ots.de/itpU3 --------------------------------------------------------------



Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Während der Arbeitszeit shoppen und dann auch noch dafür bezahlt werden - wo gibt es denn so etwas? Doch im Kölner Fastelovend ist alles möglich, gilt die Medienstadt am Rhein doch als Hochburg des Karnevals. Zeitgleich mit der beginnenden Session hat die im Mediapark ansässige E-Commerce Agentur woogency ein besonderes Anliegen: Sie sucht ab sofort Testkäufer für Online-Shops und bezahlt fürs Einkaufen.



Was so lustig klingt, hat einen ernsthaften Hintergrund. Felix Bauer, Geschäftsführer von woogency: "Ich weiß, das klingt verrückt, aber wir brauchen Testkäufer, um die Abläufe unserer Online-Shops zu überprüfen und so gegebenenfalls unsere Leistungen zu verbessern." Es geht um zahlreiche Shops aus den unterschiedlichsten Bereichen, vom Schmuck- und Modelabel über Gartengeräte/Grills bis hin zum Baumaschinenverleih.



Das außergewöhnliche Jobangebot wendet sich an Studenten, Schüler und Hausfrauen sowie an alle anderen, die gerne durchs Internet surfen und dabei shoppen. Sie sollen bestimmte Shops aufsuchen, dort nach Vorgaben etwas bestellen und anschließend einen Fragebogen ausfüllen. Weitere Informationen zu dem Jobangebot erhalten Interessenten unter https://woogency.de/testkaeufer-gesucht/



Bauer blickt auf 15 Jahre E-Commerce Erfahrung zurück. Er gründete 2011 das Kölner Netzwerk warenkorb.com. Außerdem ist er Lehrbeauftragter an der Hochschule Fresenius Köln sowie Dozent für den Zertifikats-Lehrgang "E-Commerce Manager" an der IHK.



OTS: WooCommerce Agentur | woogency newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128507 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128507.rss2



Pressekontakt: Cristine Keidel, Im Mediapark 5, 50670 Köln, presse@woogency.de, Tel.: 0221-1653569-1