Köln (ots) - Unter dem Weihnachtsmotto "Deine Wünsche werden wahr" stellt Toys"R"Us mit den Hot Toys 2017 die angesagtesten Geschenkideen für Kinder vor. Diese Top-Artikel versprechen beim Auspacken an den Feiertagen besonders viel Freude und lassen die Herzen von Kindern jeden Alters höherschlagen.



Vorfreude ist die schönste Freude, heißt es. Stimmt, denn besonders der Einkauf der Weihnachtsgeschenke für den Nachwuchs der Familie und das liebevolle Verpacken der ausgewählten Artikel machen Erwachsenen den meisten Spaß. Da der Weg dorthin allerdings nicht immer einfach ist und das riesige Angebot der Spielwarenhersteller viele Käufer überfordert, gibt der Spielwarenhändler Toys"R"Us mit den "Hot Toys 2017" allen Eltern, Großeltern, Tanten und Onkeln eine Hilfestellung bei der Auswahl der Geschenke.



"Unsere Hot Toys stellen die aus der langjährigen Erfahrung unserer Einkaufsexperten heraus zusammengestellten Highlights für das Weihnachtsfest dar. Diese Geschenkideen versprechen beim Auspacken an den Festtagen besonders strahlende Kinderaugen", so Elke Lauf, General Merchandise Manager Toys"R"Us für Zentraleuropa. "Unter Berücksichtigung der angesagtesten Themen und aktuellen Spieltrends wurden dabei Produkte für alle Altersgruppen ausgewählt. Auch mithilfe der Hot Toys Liste soll unser diesjähriges Weihnachtsmotto 'Deine Wünsche werden wahr' für jedes Kind in Erfüllung gehen."



"Hot Toys 2017" - Geschenkideen für Kinder



"COZMO" von Anki - Mit diesem frechen kleinen Roboter wird Filmmagie Wirklichkeit. COZMO verfügt dank künstlicher Intelligenz über echte Emotionen und eine eigene Persönlichkeit. Er entwickelt sich durch Interaktionen oder sogar eigene Programmierung weiter, ist neugierig, schmiedet Pläne und überrascht immer wieder aufs Neue. Aber Achtung: Wenn ihm langweilig ist, bekommt er schlechte Laune... Ein besonderer Geschenktipp auch für erwachsene Kinder! (Altersempfehlung: ab 8 Jahren)



"Ehrlich Brothers: Street Magic Zauberkasten" von Clementoni - Für begeisterte Nachwuchszauberer lässt dieses Set keine Wünsche offen. Insgesamt 40 verschiedene Zaubertricks stehen zum Einstudieren bereit. Das benötigte Zubehör für eine verblüffende Zaubershow - magischer Hut, Zauberhandschellen, explodierender Würfel und Zauberportemonnaie - sind alle mit dabei. (Altersempfehlung: ab 8 Jahren)



"Großer Reiterhof" von Playmobil - Der Große Reiterhof ist das ideale Geschenk für kleine Pferde-Fans. Er verfügt über verriegelbare Boxen, ein großes Tor und umfangreiches Zubehör wie Figuren, Pferde, Zäune und Dekorationen. Als Teil der Playmobil Country Spielewelt kann das Set beim fantasievollen Spiel individuell mit anderen Playmobil Produkten kombiniert werden. (Altersempfehlung: ab 5 Jahren)



"FurReal - Tyler, der Königstiger" von Hasbro - Spannende Abenteuer und viel Spielspaß sind mit dem kuscheligen Tigerbaby Tyler garantiert. Der kleine Königstiger kann brüllen wie ein Großer, den Kopf bewegen, sich strecken und die Augen schließen. Besonders tierischen Spielspaß erlebt er mit seinem Lieblingsspielzeug - einem süßen gelben Hahn. (Altersempfehlung: ab 4 Jahren)



"Kai's Feuer-Mech" von LEGO - Brandneu in der LEGO Ninjago Spielewelt erschienen, sorgt der 36 cm hohe Feuer-Mech für actionreiches Rollenspielvergnügen. Dank seiner beeindruckenden Flammenwerfer, des aufklappbaren Cockpits und der im Set enthaltenen 6 Mini-Figuren samt Zubehör kann filmgetreu Kai's Kampf gegen die Haimonster sowie die Rettung seiner Freunde filmgetreu nachgespielt werden. (Altersempfehlung: ab 9 Jahren)



"Barbie - Traumpferd und Puppe" von Mattel - Fans von Barbie erleben mit dem Traumpferd-Set tierische Abenteuer. Das Pferd von Barbie kann wiehern, verschiedene Melodien abspielen, tanzen, mit dem Kopf nicken, ihn schütteln oder auch einen Bund Möhren verspeisen. Berührt Barbie ihr Pferd, fängt es liebevoll an mit seiner Besitzerin zu schmusen. Verschiedene Spielmodi sowie das entsprechende Reiterzubehör runden das Set ab. (Altersempfehlung: ab 3 Jahren)



"L.O.L. Überraschungsball" von MGA - In jedem der ca. 10 x 10 cm großen Überraschungsbälle verbirgt sich eine von 45 verschiedenen Püppchen zum Spielen, Sammeln und Tauschen. In sieben Schichten verpackt, lüften Kinder beim Auspacken nach und nach das Geheimnis, welche Puppe sich im Ball versteckt. Inklusive Outfit, Schuhen, Aufkleber und weiterem Zubehör. Und als zusätzlichen Geheimtipp gibt es exklusiv bei Toys"R"Us ab Oktober auch den Big Surprise Ball mit insgesamt 50 Überraschungen! (Altersempfehlung: ab 6 Jahren)



"GraviTrax Starter-Set" von Ravensburger - Spielerisch Schwerkraft erleben - Mit dem interaktiven Kugelbahnsystem GraviTrax lassen sich durch den cleveren Einsatz der physikalischen Gesetze wie Schwerkraft, Magnetismus, Kinetik und Gravitation actionreiche Strecken planen. Das Starter-Set mit insgesamt über 100 Bauteilen bereitet dank mitgelieferter Aufgabenkarten und Bauplänen einen mühelosen Start ins Konstruktionsvergnügen. Kreativen Köpfen bieten sich beim freien Bauen endlose Variationsmöglichkeiten. (Altersempfehlung: ab 8 Jahren)



"Dschungel Forschungsstation Croco" von Schleich - Dieses umfangreiche Spielset aus der neuen Wild Life Dschungel Spielwelt von Schleich begeistert besonders kleine Abenteurer. Die Forschungsstation verspricht mit zahlreichen Funktionen und viel Zubehör aufregenden Spielspaß. Echte Ranger entdecken seltene Tierarten und kümmern sich um verletzte Tiere. Absolutes Highlight: Im aufklappbaren Croco Schädel wartet ein geheimer Schatz auf alle Dschungelforscher. (Altersempfehlung: ab 5 Jahren)



"Paw Patrol - Hauptquartier mit Aussichtsturm" von Spin Master - Fans der Animationsserie Paw Patrol bringt das 75 cm große Hauptquartier mit Aussichtsturm ganz sicher zum Strahlen. Wer die Abenteuer von Marshall, Chase und den anderen Hundewelpen liebt, kann nun spielerisch selbst Einsätze planen und sie vom riesigen Turm aus per Rutsche direkt in den Einsatzwagen starten lassen. Bahn frei für die Helfer auf vier Pfoten! (Altersempfehlung: ab 3 Jahren)



"NERF - Elite XD Rhino-Fire" von Hasbro - Mit diesem batteriebetriebenen und leistungsstarken Schnellfeuer-Blaster ist rasante NERF-Action garantiert. Die Rhino-Fire beeindruckt mit einer Schussweite von bis zu 27 Metern sowie zwei Läufen und zwei Trommeln für je 25 Schaumstoff-Darts. Für maximale Treffsicherheit einfach das mitgelieferte Stativ anbringen und das NERF Battle kann beginnen. Inklusive 50 Elite Darts. (Altersempfehlung: ab 8 Jahren)



"Porsche 918 - Elektrofahrzeug mit Eltern-Fernsteuerung" - Mit dem Porsche 918 sitzt der Nachwuchs stilvoll selbst hinter dem Steuer. Das batteriebetriebene Fahrzeug mit silberner Karosserie verfügt über einen Vorwärts- und Rückwärtsgang, Gaspedal, Bremse und Hupe sowie LED-Scheinwerfer und Motorengeräusche für ein rasantes Fahrvergnügen. Der 6V Elektromotor beschleunigt auf bis zu 4 km/h und mit der Eltern-Fernsteuerung können die Ausflüge der Fahranfänger bestens im Auge behalten werden. (Altersempfehlung: ab 3 Jahren)



"Animal Alley - Jumbo Kuschel-Einhorn" - Das riesengroße, rosafarbene Kuschel-Einhorn bietet mit einer Gesamtlänge von ca. 115 cm zahlreiche Möglichkeiten zum Spielen, Liebhaben und Kuscheln. Durch sein weiches, flauschiges Fell ist das Einhorn sehr beweglich und kann in liegender Position auch als bequemer Sessel genutzt werden. (Altersempfehlung: ab 3 Jahren)



Viele weitere Geschenkideen finden sich im Internet unter www.toysrus.de.



Über TOYS"R"US



Toys"R"Us ist mit über 1.800 Märkten in 37 Ländern der weltweite Marktführer im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Im deutschsprachigen Raum unterstreichen mehr als 90 Stores sowie jeweils landeseigene Onlineshops die marktführende Rolle des Unternehmens auch in Zentraleuropa. Mit seinem breit gefächerten Angebot bekannter Hersteller- und leistungsstarker Eigenmarken aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führt Toys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.toysrus.de.



OTS: TOYS "R" US GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/17620 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_17620.rss2



Pressekontakt: Toys"R"Us GmbH Marie-Charlotte von Heyking Public Relations Köhlstraße 8 D-50827 Köln



Tel.: 0049 / 221 / 5972 - 418 E-Mail: heykingm@toysrus.com