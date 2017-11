Unterföhring (ots) - Das gab's noch nie bei "The Taste": Bereit für die erste Challenge stehen alle Teams mit ihren Coaches am Herd - nur einer fehlt, denn Frank Rosin lässt alle warten. Roland Trettl fragt sich: "Wo ist der Opa? Kommt er mit dem Rollator nicht über die Treppe?" Schafft er es noch rechtzeitig, oder muss sein Team ohne ihn anfangen zu kochen? "Ich wollte der Sendung einen 'modetechnischen Aperitif' bieten", erklärt sich Frank Rosin. Was die Unpünktlichkeit des Coaches mit seinem "speziellen" Outfit zu tun hat, zeigt die fünfte Folge von "The Taste", am Mittwoch, 8. November 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1.



Beim Thema "Texturen" würden sich gerne auch die Kandidaten verspäten: Die Aufgaben "geliert" oder "cremig" sorgen für Kopfzerbrechen. Kulinarisch will Christian aus Team Grün mit gelierten Spaghetti überzeugen, während Hansjörg mit seinem Topfen-Soufflé Cornelia Poletto verrückt macht: "Der Hansjörg ist einfach ein Wahnsinniger!" Die letzte Minute bricht an und sein Soufflé ist immer noch im Ofen. Kann sich Cornelia Poletto auf ihn verlassen oder wird Hansjörgs Löffel diesmal nicht fertig? Alexander Herrmann hingegen scheint siegessicher: "Wenn das dem Gastjuror nicht schmeckt, muss er das Hemd von Frank Rosin anziehen." Welches Team kann für ein absolutes Texturen-Highlight sorgen?



Team Rot - Cornelia Poletto: Michael (47, Graz), Joel (29, Neuenkirch), Chris (37, Erkner), Hansjörg (42, Garmisch-Patenkirchen) Team Gelb - Alexander Herrmann: Marlene (28, Berlin), Lisa (26, Gera), Karen (47, Kassel), Nora (22, Berlin) Team Blau - Frank Rosin: Marc (40, Erfurt), Tarek (28, Stadthagen bei Hannover), Catharina (31, Wien), Michi (27, Ried/München) Team Grün - Roland Trettl: Lena (27, München), Luisa (28, Villingen-Schwenningen), Christian (34, Rohrbach)



"The Taste", die fünfte Folge der fünften Staffel, am Mittwoch, 08. November 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1.



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation / PR Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49 89 / 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Clarissa Schreiner Tel.: +49 (89) 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2