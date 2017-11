Neue Software für Telekommunikationsanbieter senkt Kosten bei der Netzwartung



Sanford, Florida (ots/PRNewswire) - Shields (https://www.shields-e.com/) veröffentlichte heute Marketplace (http://info.shields-e.com/marketplace-telecom-software), ein innovatives Software-Tool für Telekommunikationsanbieter, das drastische Kostensenkungen bei der Netzwartung verspricht.



Seit vielen Jahren sind Telekommunikationsanbieter der Gnade der Originalgerätehersteller ausgeliefert. Netzbetreiber hatten die Betreibung ihrer Infrastrukturnetze teilweise oder vollständig an Erstausrüster ausgelagert und somit die Entscheidung den Erstausrüstern überlassen, wie das Netz eingerichtet (Planung & Größenordnung) und gewartet (über MSP-Verträge) werden soll. Dadurch hatten Erstausrüster viel Macht über die Preisgestaltung ihrer Ausrüstung und Netzbetreiber hatten nur wenige Preisoptionen zur Auswahl. Mit Marketplace soll das Gleichgewicht zugunsten der Netzbetreiber wiederhergestellt werden, so dass sie hunderte von Millionen an Geld einsparen können.



"Marketplace sorgt für eine ultimative Preiseffizienz für Netzbetreiber bei der Wartung ihrer Netze, indem es den Netzbetreibern die Kontrolle über die Preisgestaltung zurückgibt und ihnen das Tool in die Hand legt, um auf diesem stark umkämpften Markt konkurrenzfähiger zu sein", erklärt Geschäftsführer Daniel Jones.



Die jahrelange Erfahrung mit Netzbetreibern brachte es mit sich, dass das Unternehmen eine hocheffiziente, umfassende Sourcing-Plattform für sie schaffen wollte, die eine uneingeschränkte Transparenz von Sourcing-Assets zum Ausbau und der Wartung von Netzen bietet.



Die ultimative Kosteneffizienz wird durch die Analyse von fünf Kerngebieten nach Priorität erreicht:



1. Lokale Assets im Land 2. Konzern-Assets 3. Marktverfügbarkeit 4. Reparaturoptionen 5. OEM Neu



Mit Marketplace genießen Betreiber eine uneingeschränkte Transparenz der verfügbaren Assets.



Zu den Datenpunkten des/der gewünschten Assets zählen ein 3D-Bild, Fotos, technische Daten, Gewichte und Volumenmaße, Lieferverfügbarkeit und Preisdaten. Über diese Daten wird die ökonomischste Lösung aufgezeigt.



Shields verwaltet neu zu verlagernde Ausrüstungsgegenstände intern, da dies meist die kostengünstigste Variante ist. Als zweitbeste Lösung werden Ersatzteile verwendet, die vom Betreiber eingelagert wurden.



Shields hat von Netzbetreibern oft gehört, dass sie in vielen Regionen Lagerhallen haben, diese jedoch unabhängig voneinander verwaltet werden. Oftmals verfügen Betreiber über die erforderlichen Ersatzteile in ihrer Region oder in einem anderen Konzernunternehmen. Da sie jedoch nicht genügend Informationen von diesen Regionen haben, wählen sie die teuerste Variante und kaufen vom Erstausrüster, anstatt die Ersatzteile aus ihrem Lager zu verwenden.



Shields erleichtert einfach die Bewegung der Ersatzteile oder erledigt die Beschaffung, die Tests, den Versand (inkl. Versandkosten) und die Zustellung über Marketplace.



Über Shields



Shields wurde am 16. August 1979 als privatrechtliches Unternehmen gegründet. Das Unternehmen verbessert die Netze von Telekommunikationsanbietern über Innovation, Qualität, Wertsteigerung und erstklassigen Service. Es hilft Netzbetreibern, ihren Bedarf bei der Infrastruktur und bei technischen Diensten/Vor-Ort-Diensten zu decken.



Nähere Informationen zu diesem Software-Tool erhalten Sie von Daniel Jones, CEO Shields Environmental Kerry Avenue, Purfleet Industrial Park, South Ockendon, Essex, RM15 4YE Büro: +44 (0) 1708 684000 Handy: +44 (0) 7920 185908 daniel.jones@shields-e.com Connor O'Reilly Shields Environmental 1-407-936-0025 connor.oreilly@shields-e.com Video: http://mma.prnewswire.com/media/597007/Marketplace_Whiteboard.mp4 Logo: http://mma.prnewswire.com/media/596995/Shields_Marketplace_Logo.jpg