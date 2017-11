Zürich - Ein hohes Investment an seinem Standort Zürich hat das Internet-Unternehmen GetYourGuide angekündigt: Der Marktführer für Touren und Aktivitäten in über 7'000 Reisezielen weltweit hat neue Räumlichkeiten im Zentrum bezogen und wird die Zahl der dortigen Mitarbeiter mehr als verdoppeln.

Die Expansionspläne von GetYourGuide in der Schweiz sind verbunden mit dem zuvor verkündeten Investitionsvolumen in Höhe von 75 Millionen US-Dollar, das weltweit führende Investmentgesellschaften wie KKR, Spark Capital, Highland Capital Partners, Nokia Growth Partners, Sunstone Capital und Battery Ventures dem Unternehmen zur Verfügung stellen. Das neue Kapital soll vor allem für die technologische Weiterentwicklung genutzt werden.

Anstieg auf über 50 Mitarbeitende in Zürich geplant

"Da wir infolge unseres rasanten Wachstums mehr und mehr in technologische Neuerungen investieren, ist es nun ein logischer Schritt, unseren Standort in der Schweiz, bei dem wir immer ...

