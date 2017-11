HAMBURG (dpa-AFX) - Der Handelsriese Amazon wird im Hamburger Hafen ein neues Verteilzentrum errichten und damit rund 220 Arbeitsplätze schaffen. Auf der Peute nahe den Elbbrücken sollen auf 18 000 Quadratmetern Fläche Pakete aus Amazons europäischem Liefernetzwerk für den Stadtraum Hamburg und die Bereiche südlich der Elbe sortiert und für die Auslieferung vorbereitet werden, teilte die Wirtschaftsbehörde am Dienstag in der Hansestadt mit. Die Ansiedlung sei durch die intensive Zusammenarbeit der städtischen Wirtschaftsförderung und der Hafenbehörde HPA gelungen und ein gutes Beispiel für das Ziel des Senats, durch industrielle Ansiedlungen und logistische Dienstleistungen Ladung an den Standort Hamburg zu binden, erklärte Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos)./egi/DP/das

