Die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird lauter und intensiver. ARD und ZDF sehen sich zu Unrecht von Teilen der Politik und der Medienkonkurrenz attackiert. "mal ehrlich ... wozu brauchen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?" - diese Frage diskutiert Moderator Florian Weber mit seinen Gästen im SWR Bürgertalk "mal ehrlich ..." am 29. November ab 22 Uhr im SWR Fernsehen.



Den Gegnern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geht es längst nicht mehr nur um die Finanzierung durch den Rundfunkbeitrag - manchen geht es um Schwächung, um Verkleinerung durch Fusionen, einige fordern sogar die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und dies, obwohl das Bundesverfassungsgericht dessen Notwendigkeit und gesicherte Existenz klar bestätigt hat.



Gäste bei Florian Weber



"Wir sind für alle da, wir werden von allen finanziert. Ich glaube, es geht nicht nur um die Legitimation, dass wir allen Beitragszahlern etwas schulden, sondern ich glaube, wir tragen auch zum Zusammenhalt einer Gesellschaft bei, die ansonsten in sehr viele unterschiedliche Interessengruppen zerfällt." Mit diesen Worten weist Peter Boudgoust, Intendant des Südwestrundfunks, die jüngsten Angriffe auf Finanzierung und Existenzberechtigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zurück. Gemeinsam mit SWR-Justiziar Hermann Eicher beteiligt er sich an der Debatte in der Sendung "mal ehrlich ..." am 29. November. Vor allem Bürgerinnen und Bürger, Befürworter wie Gegnern des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems, sowie die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz Malu Dreyer (SPD) und der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen diskutieren an diesem Abend miteinander.



