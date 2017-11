Basel (ots) -



Online Metzger, Chäs Hüsli und Fischtheke sind bei den

Coop@home-Kunden äusserst beliebt und werden rege genutzt. Nun

kümmert sich der Online-Supermarkt von Coop ab 6. November auch um

den besten Freund des Menschen und lanciert die Coop@home Tierwelt.



So kommt Coop@home einem ein vielgenannten Kundenbedürfnis nach.

Denn in Schweizer Haushalten leben allein rund 1,7 Millionen Katzen

und über eine halbe Million Hunde gemäss dem Verband für

Heimtiernahrung vhn. Damit es ihren Lieblingen an nichts fehlt,

investieren Frauchen und Herrchen jährlich Millionenbeträge für

Futter, Einstreu und Zubehör. Von 2012 bis 2014 gaben Haushalte im

Schnitt monatlich 33 Franken bzw. über 0,3 Prozent des

Bruttoeinkommens für Haustiere aus gemäss Bundesamts für Statistik.



Über 800 Artikel



Mit der Lancierung der Online-Tierwelt wird die Produkteauswahl

von Futter, Streu und Zubehör mehr als verdoppelt auf über 800

Artikel. Gleichzeitig wir das Angebot an Tiernahrung für Hunde und

Katzen erweitert um hochwertige, von Tierärzten empfohlene Marken wie

Hills und Royal Canin.



Dank vielfältiger Suchkriterien ist es ganz einfach, genau die

Nahrung zu finden, welche den individuellen Bedürfnissen des

Haustiers entspricht.



Und die Ratgeber-Seiten geben den Tierbesitzern wertvolle

Informationen zur Haltung, Pflege und Ernährung ihrer Lieblinge.



Gut versichert



Mit der Lancierung der Tierwelt baut Coop@home sein

Dienstleistungs-Angebot weiter aus: Denn dank Kooperation mit der

Vaudoise-Versicherung, kann ganz einfach online eine Offerte für die

Tierversicherung Animalia angefragt werden - ab 9.30 Franken

monatlich für die Katze oder 18.60 Franken für den Hund. Nimmt der

Kunde die Versicherung an, gibt es obendrauf noch einen

20-Franken-Einkaufsgutschein von Coop@home.



Weitere Informationen zur Versicherung auf www.animalia.ch.



