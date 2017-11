St. Gallen (ots) -



Der 48-jährige Thomas Liner ist seit 1. November 2017 mit der

Leitung der Debrunner Koenig Gruppe in St. Gallen betraut. Er löst in

dieser Funktion Philippe Dietziker ab, der Ende Oktober 2017

zurückgetreten ist.



Die Debrunner Koenig Gruppe entwickelte sich unter der Leitung von

Philippe Dietziker in den letzten Jahren erfolgreich weiter. Wegen

der hohen Volatilität der Stahlpreise und des verschärften

Margendrucks investierte die Handelsgruppe stark in die

Digitalisierung und Automatisierung der Prozessketten. Durch den Bau

eines modernen Zentrallagers und die Einführung eines integrierten

ERP-Systems wird nun die Effizienz weiter gesteigert und das Angebot

für die Kunden ausgebaut.



Thomas Liner ist aufgrund seiner umfangreichen operativen

Industrie- und Beratererfahrung bestens geeignet, die anstehenden

Herausforderungen anzugehen. Er arbeitete die vergangenen zehn Jahre

bei der Büchi Labortechnik AG, zuerst als Leiter Operations und die

letzten acht Jahre als CEO. Während dieser Zeit hat er die Gruppe auf

eine höhere Ebene gebracht - insbesondere der internationale Ausbau

sowie die Optimierung der Prozesse und Strukturen standen im

Vordergrund. Seine berufliche Karriere startete der 48-jährige Thomas

Liner in einem Beratungsunternehmen, wo er während fünf Jahren auch

als Partner agierte. Er verfügt über einen Ingenieurabschluss an der

ETH und einen MBA der London Business School.



Debrunner Koenig Gruppe



Die schweizweit tätige Debrunner Koenig Gruppe ist Teil des

internationalen Konzerns Klöckner & Co SE. Zur Gruppe zählen die

Debrunner Acifer Gesellschaften, die Metall Service Menziken AG, die

Bewetec AG und die Debrunner Koenig Management AG. Die

traditionsreiche Schweizer Firmengruppe verfügt mit seinen

Gesellschaften über zahlreiche regionale Lager und Verkaufsstandorte

sowie über umfangreiche Anarbeitungskapazitäten und ein breites

Sortiment.



Die Debrunner Acifer AG wurde vor über 260 Jahren in St. Gallen

gegründet und ist ein kompetenter B-2- B Handelspartner für

Bewehrungen und Bewehrungstechnik, Stahl und Metalle,

Wasserversorgung und Tiefbau, Haustechnik, Spenglerei- und

Dachbedarf, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Maschinen und

Arbeitsschutz. Die Bewetec AG ist ein professioneller Dienstleister

im Bereich Bewehrungen mit hochmodernen Biegereien. Die Metall

Service Menziken AG ist ein flexibles Service-Center, welches den

nationalen Stahl- und Metallmarkt bearbeitet. Die Unternehmen der

Holding decken ein breites B-2-B-Sortiment für Bau, Gewerbe und

Industrie ab.



www.dkh.ch, www.dkm.ch, www.d-a.ch, www.bewetec.ch und

www.metallservice.ch



