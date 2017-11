Die Investmentbank Oddo BHF hat Rheinmetall von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 64 auf 122 Euro angehoben. Analyst Harald Eggeling untersuchte in einer Studie vom Dienstag die Rolle deutscher Autozulieferer beim Megatrend der elektronischen Antriebe. Er geht davon aus, dass Rheinmetall sein Automobilgeschäft erfolgreich an die neue Mobilitätsform anpassen wird. Eine damit einhergehende Margenverdünnung in dieser Sparte dürfte durch einen Gewinnanstieg in der Rüstungssparte mehr als ausgeglichen werden. Die Rheinmetall-Aktie ist gemeinsam mit Leoni sein bevorzugter Branchenwert./tih/stk Datum der Analyse: 07.11.2017

ISIN: DE0007030009