Der Onlinehändler Amazon plante mit seinem Lebensmittel-Lieferservice Amazon Fresh den Bringservice von frischen Lebensmitteln zu revolutionieren. Nun teilte Reuters mit, dass u. a. in Pennsylvania und New Jersey der Service bereits wieder eingestellt wird. In der vergangenen Woche berichtete das Nachrichtenportal Reuters, dass Amazon seinen Lieferservice Amazon Fresh für einige Postleitzahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...