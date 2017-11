Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für ElringKlinger nach Quartalszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Ergebnisse lägen alles in allem leicht unter den Erwartungen, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Studie vom Dienstag. Die Prognose für die Gewinnmarge (Ebit) für das laufende Jahr werde nach den Drittquartalszahlen immer ambitionierter. Der Automobilzulieferer könne Umsatzwachstum nach wie vor nicht entsprechend in Gewinnwachstum umsetzen./bek/gl Datum der Analyse: 07.11.2017

