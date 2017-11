Nach der Schließung eines australischen Flüchtlingslagers in Papua-Neuguinea verharren immer noch 600 Menschen in den Unterkünften. Eine staatliche Versorgung wird für sie nicht eingerichtet, entschied ein Gericht nun.

In einem vor kurzem geschlossenen australischen Flüchtlingslager in Papua-Neuguinea wird es keine Versorgung der dort zurückgebliebenen 600 Menschen geben. Das Oberste Gericht des Inselstaates lehnte am Dienstag einen entsprechenden Antrag von Anwälten der Asylsuchenden ab. Die Menschen hatten es zuvor abgelehnt, das Camp auf der Insel Manus ...

