Erfurt (ots) - New York, London, Moskau oder Peking - Mirette und ihr Assistent sind zur Stelle und fangen jeden Bösewicht. Dabei sind sie und Jean Cat keine gewöhnlichen Detektive: Mirette ist ein aufgewecktes Mädchen und Jean Cat ihr sprechender, roter Kater. In der 52-teiligen Zeichentrickserie "Mirette ermittelt" (WDR) sind die Abenteuer des ungleichen Ermittler-Duos erstmalig ab dem 10. November 2017 bei KiKA zu sehen.



Kronleuchter-Klau in der Moskauer Metro? Mumien in den Straßen von Kairo? Hüpfende Taxis in New York? Mirette merkt sofort, wenn etwas faul ist. Dann steht für die Hobbydetektivin fest: "Wir haben einen Fall!". Sehr zum Leidwesen von Jean Cat, der am liebsten mit seinen Süßigkeiten vor dem Fernseher sitzt. Auch wenn die kleine "Detektivette" aus Paris und ihr "Katzistent" manchmal unterschiedliche Ansichten haben, sind sie beste Freunde und ein unschlagbares Team. Gemeinsam meistern sie mit cleveren Ideen, kühnen Stunts und mit Hilfe ihres Supersmartphones die brenzligsten Situationen. Denn Mirette ist die beste Detektivin unter 12 aller Zeiten. Oder will es zumindest sein.



Die eigensinnige Mirette ist die Heldin der französischen Kinderbuchreihe "Les enquêtes de Mirette" von Fanny Joly und Laurent Audouin. Nun kommen ihre Abenteuer als internationale Koproduktion des WDR ins deutsche Fernsehen. Die 2D/HD-Trickfilmserie wurde in Frankreich (Cyber Group Studios) und Indien (Digitoonz Media & Entertainment PVT. LTD) realisiert und erzählt schräge Detektivgeschichten mit viel Lokalkolorit. Mirette und Jean Cat lösen mysteriöse Fälle in Kairo oder Barcelona und lernen dabei auch die kulturellen Besonderheiten des jeweiligen Ortes kennen.



Ab dem 10. November um 17:35 Uhr können KiKA-Fans mit Mirette und Jean Cat gemeinsam auf Verbrecherjagd gehen. Verantwortlicher Redakteur der Zeichentrickserie beim WDR ist Matthias Körnich.



Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997 einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden, bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. Jungen Mediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität und Vielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.



