Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street in den Handel am Dienstag starten. Nachdem zu Wochenbeginn das Fusionsfieber die Investoren fest im Griff hatte, gibt es aktuell kaum Impulse für den Handel. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist erneut leer. Zudem stehen keine wichtige Zahlen aus dem Unternehmensbereich an. Somit könnte der Markt leicht nachgeben, mit dem weiter herrschenden Konjunkturoptimismus und den zuletzt überzeugenden US-Daten seinen Weg der Trippel-Schritte zu neuen Rekordständen aber auch fortsetzen.

Aktuell deutet der Future auf den S&P-500 auf eine wenig veränderte Eröffnung hin. Im Blick bleiben auch weiterhin die Ölpreise, die ihre jüngsten deutlichen Gewinne weitgehend behaupten können. Die zuletzt gesehene Ölpreisrally sei allerdings stark spekulativ, merken die Rohstoff-Experten der Commerzbank an. Das Korrekturpotenzial sei somit beträchtlich. Die aktuelle Lage spreche allerdings dagegen, denn die jüngsten Entwicklungen in Saudi-Arabien rechtfertigten eine Risikoprämie auf den Ölpreis. Auch der Konflikt mit dem Iran drohe sich zu verschärfen. Für einen Barrel der Sorte Brent werden 64,18 Dollar aufgerufen, ein leichtes Minus von 0,1 Prozent.

Bei den Einzelwerten dürften die Aktien der Autovermieter Hertz und Avis Budget unter Druck geraten. Belastet von höheren Kosten für die Fahrzeugflotte und geringeren Preisen hat sich Avis erneut pessimistischer für das Gesamtjahr geäußert. Das Unternehmen senkte nach durchwachsenden Geschäftszahlen für das dritte Quartal das obere Ende der Gewinnspanne für 2017 deutlich. Avis hatte bereits im August den Gewinnausblick gesenkt. Die Aktie brach nach der Schlussglocke um gut 11 Prozent ein, ist vorbörslich allerdings noch nicht aktiv. Hertz fallen vor Handelsbeginn um 9,3 Prozent.

Ein dickes Plus von 9,8 Prozent weist dagegen die Aktie von Weight Watchers auf. Vor allem Programme abseits der reinen Gewichtsreduktion kamen bei der Kundschaft gut an. Umsatz und Gewinn des Diätproduktanbieters legten in der dritten Periode um 15 bzw. 29 Prozent zu.

Tripadvisor stürzen dagegen nach schwachen Zahlen für das dritte Quartal um 9,2 Prozent ab. Der Reiseportalbetreiber verbuchte Erlöse klar unter Markterwartung. Das Unternehmen leidet unter Abwanderung von Kunden zu mobilen Anbietern.

November 07, 2017 06:14 ET (11:14 GMT)

