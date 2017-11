Köln (ots) - Deutschland hat gewählt. Noch laufen die Sondierungsgespräche. Unabhängig vom finalen Ergebnis der Verhandlungen ist klar: Ohne den Wärmemarkt kann die Energiewende nicht gelingen. Das ist parteiübergreifender Konsens. Aber wie kann der "schlafende Riese" Wärmemarkt mit seinen enormen Energieeinspar- und CO2-Minderungspotenzialen endlich geweckt werden?



Unter dem Titel "Neue Bundesregierung: Aufbruch zur Wärmewende?!" diskutieren Vertreter aus Politik, Industrie, Handel und Handwerk, wie die längst überfällige Wärmewende endlich gelingen kann. Die Deutsche Wärmekonferenz richtet den Fokus damit frühzeitig auf eine zentrale strategische Stellschraube der Energiewende in Deutschland.



9. Deutsche Wärmekonferenz 30. Januar 2018 Radisson Blu Hotel Karl-Liebknecht-Straße 3 10178 Berlin



Die Deutsche Wärmekonferenz wird gemeinsam vom Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) und dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSK) sowie dem Großhandelsverband DG Haustechnik veranstaltet. Sie ist die bedeutendste Plattform für den politischen Dialog über die Entwicklung des Wärmemarktes in Deutschland. Weitere Informationen und Anmeldung: www.bdh-koeln.de.



