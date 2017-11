Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.presseportal.de/nr/63861 -



- Unter dem Motto "Tukur fragt. Fragen Sie doch mal uns." starten die Quirin Privatbank und der Regisseur Martin Schmid ihren nächsten Spot mit Ulrich Tukur - Der Film soll zum kritischen Hinterfragen des eigenen Vermögensaufbaus anregen und wird ab 7. November geschaltet



Nach dem erfolgreichen Start der ersten drei Filme ihrer neuen Kampagne startet die Quirin Privatbank nun den nächsten Spot mit Ulrich Tukur. Der Film wurde, wie die Filme zuvor, von Regisseur Martin Schmid in direkter Zusammenarbeit mit der Bank entwickelt und von der Produktion Jo!Schmid umgesetzt.



Im neuen Film stellt sich Ulrich Tukur wieder kritische Fragen zu seiner Geldanlage und seinem Vermögensaufbau. Dieses Mal geht es jedoch nicht um konventionelle Banken und Finanzberater, die Tukur kritisch hinterfragt. Es geht ihm vielmehr um wichtige Fragen zu seiner persönlichen und finanziellen Zukunft, in denen auch seine Ängste und Sorgen zum Ausdruck kommen: Wie werde ich eigentlich in Zukunft leben? Was werde ich mir im Alter noch leisten können?



Protagonisten im neuen Film sind wieder der fragende und der höhnische Tukur aus den ersten Filmen. Zudem begegnet Tukur sich selbst als Obdachloser in einer Vision und fiktiven Zukunft. Alle drei Charaktere werden von Ulrich Tukur gespielt.



Matthias Meusel, Interim Marketing Director Quirin Privatbank: "Mit dem neuen Film thematisieren wir in einer überzogenen und fiktiv dargestellten Vision Ulrich Tukurs, in der er sich selbst als Obdachloser sieht, symbolisch mögliche Zukunftssorgen und Ängste der Menschen. Dabei möchten wir immer ein Gesprächsangebot machen: Im Dialog mit den Menschen wollen wir als einzige unabhängig und provisionsfrei beratende Bank Deutschlands bessere Antworten geben als herkömmliche Banken. Denn diese verkaufen ihren Kunden vor allem Anlageprodukte, an denen sie selbst verdienen. Sie handeln also in erster Linie nicht im Interesse ihrer Kunden."



Link zum neuen Spot: https://youtu.be/xe8xLmf1jYc



Bestandteile der Kampagne sind auch mehrere Interview-Filme mit Ulrich Tukur. In den Filmen werden die Fragen, die sich Ulrich Tukur zu seiner finanziellen Zukunft stellt, direkt vom Vorstandsvorsitzenden der Quirin Privatbank, Karl Matthäus Schmidt, beantwortet. Die Filme sind auf der Kampagnen-Landingpage zu sehen und dienen der inhaltlichen Vertiefung der Spots. Sie sollen weiter dazu anregen, auch die eigene Geldanlage kritisch zu hinterfragen.



Link zum Interview-Film: https://youtu.be/m7nipnwJSxA



Die Quirin Privatbank will mit der Kampagne zu einer kritischen gesellschaftlichen Auseinandersetzung rund um die Themen Geldanlage, finanzielle Zukunft und Vermögensaufbau einladen und ihr in Deutschland bisher einzigartiges Geschäftsmodell der unabhängigen und provisionsfreien Beratung bekannter machen.



Über die Quirin Privatbank AG:



Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidet sich von allen anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät Anleger seitdem ausschließlich gegen Honorar. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch einen zweiten Geschäftsbereich getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft). Die Quirin Privatbank ist 1998 gegründet worden und hat ihren Hauptsitz in Berlin. Das Institut betreut gegenwärtig mehr als 3 Milliarden Euro an Kundenvermögen. Im Privatkundengeschäft bietet die Quirin Privatbank Anlegern ein in Deutschland bisher einmaliges Betreuungskonzept, das auf kompletter Kostentransparenz und Rückvergütung aller offenen und versteckten Provisionen beruht.



OTS: Quirin Privatbank AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63861 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63861.rss2 ISIN: DE0005202303



Pressekontakt: Ihre Ansprechpartnerin: Kathrin Kleinjung Leiterin Unternehmenskommunikation T +49 (0)30 890 21-402 kathrin.kleinjung@quirinprivatbank.de