Von 2009 bis 2016 ist die Vergütung von CEOs rasant angestiegen:

Um 41 % in SMI-Unternehmen, um 67 % in SMIM-Unternehmen und um 12 %

in Small Caps. Der Anstieg geht weniger auf Finanzunternehmen als auf

Industrieunternehmen zurück. In beiden Branchen gilt: Variable

Vergütung und Jobsicherheit von CEOs steigen bei guter Performance -

und fallen bei schlechten Ergebnissen. Dies sind Erkenntnisse der

Studie «Executive Compensation & Corporate Governance: Insights 2017»

von PwC Schweiz.



Seit 2009, dem ersten Jahr nach der Finanzkrise, ist die

Medianvergütung von CEOs in SMI-Unternehmen um 41,2 % gestiegen, in

SMIM-Unternehmen um 67,0 % und in Small Caps um 12,1 %. Allerdings

geht dieser Anstieg weniger auf die Finanzbranche (Banken und

Versicherungen) sondern mehr auf die Industrieunternehmen zurück.



Beispielsweise ist die Medianvergütung von CEOs in SMI-Unternehmen

ausserhalb der Finanzbranche von 5,2 Mio. CHF auf 7,7 Mio. CHF (+50,4

%) gestiegen. In Finanzunternehmen liegt die Vergütung zwar nach wie

vor höher (9,2 Mio. CHF 2016), sie ist aber seit 2009 um 27 %

gefallen. In SMIM und Small Cap gilt gar: Chefs von

Nicht-Finanzunternehmen verdienen aufgrund des schnelleren Wachstums

der Vergütung mittlerweile gleich viel oder mehr als die CEOs von

Finanzunternehmen ähnlicher Grösse.



Robert W. Kuipers, Partner People and Organisation Consulting bei

PwC Schweiz, erklärt: «Die Abzockerinitiative hat insgesamt die

Vergütungen nicht reduziert, aber zu einer grösseren Transparenz und

Sensibilisierung hinsichtlich Extremwerten geführt. Die

Managervergütung in der Finanzbranche scheint nach der Finanzkrise

besonders ins Blickfeld der Aktionäre und der Öffentlichkeit gerückt

zu sein.»



SMIM-Unternehmen holen auf



Die Resultate der Studie zeigen, dass die CEO-Vergütung in

SMIM-Unternehmen immer näher an die in SMI-Unternehmen herankommt -

und sich zunehmend von der Vergütung in Small-Cap-Unternehmen

absetzt. Während ein SMIM-CEO im Jahr 2009 1,8 Mal so viel verdiente

wie ein Small-Cap-CEO, betrug seine Vergütung im Jahr 2016 mehr als

2,7 Mal so viel. Vergleicht man die SMIM-CEO Vergütung mit der eines

SMI-CEO, sieht der Trend anders aus: Im Jahr 2009 verdiente ein

SMI-CEO noch das 2,6-Fache eines SMIM-CEOs, im Jahr 2016 war es noch

das 2,2-Fache. Die positive Entwicklung der SMIM-CEOs wurde jedoch

etwas gebremst, da 2016 die Vergütung eines SMI-CEOs gegenüber dem

Vorjahr stieg, diejenige eines SMIM-CEOs im Jahresvergleich hingegen

gleich blieb.



Performance zählt für Vergütung - und für Jobsicherheit



Die Analyse über zehn Jahre zeigt: Bei schlechter

Aktienperformance im Vergleich mit der Branche fällt in den meisten

Unternehmen die variable Vergütung gegenüber dem Vorjahr, bei guter

Performance steigt sie.



Remo Schmid, Partner People and Organisation Consulting bei PwC,

hält fest: «Generell gehen die Anreize also in die richtige Richtung.

Ob es sich allerdings lohnt, viel Zeit in das Fine-Tuning der

Boni-Systeme zu investieren, bezweifle ich. Wichtiger ist es, ein

Gesamtkonzept der wertorientierten Führung zu haben. Dazu gehört

nebst einem persönlichen Aktienbesitz auch ein gutes Value

Reporting.»



Bei schlechter Performance wird ein CEO-Wechsel wahrscheinlicher.

«Ein Verwaltungsrat kann wichtige Anreize nicht nur durch

Boni-Programme, sondern indirekt durch die Besetzung von

Führungspositionen setzen. Erfolgreiche Corporate Governance braucht

einen ganzheitlichen Blick», ergänzt Professor Alexander Wagner vom

Swiss Finance Institute (Universität Zürich) und Co-Autor der Studie.



Zur Studie



In «Executive Compensation & Corporate Governance: Insights 2017»

analysierte PwC Schweiz die Geschäftsberichte der rund 100 grössten

börsenkotierten Schweizer Unternehmen. Die seit 2007 gültigen

Transparenzvorschriften erlauben einen direkten Vergleich der

Vergütungssysteme der Jahre 2007 bis 2016. Zudem widmet sich die

Studie Trends in der Corporate Governance.



