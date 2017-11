Eine schwache Währung, eine starke Regierung und ausreichend Liquidität. Das sind die Zutaten der stärksten Aktienmarkt-Rallye in Japan seit 1992. Wir stellen Ihnen die stärksten Aktienfonds in Japan vor, die ihre Benchmark weit hinter sich lassen.

Die aktuelle Kursrallye der japanischen Aktien weist einige Parallelen zur Trump-Rallye in den USA auf. Nach der Wahl des US-Präsidenten stieg der Kurs des S&P 500 kräftig und nachhaltig an. Auch in Japan wurde gewählt. Am 22. Oktober festigte Premierminister Shinzo Abe seine Macht und löste seinerseits eine Aktienrallye aus, die den Nikkei 225 über das Vorkrisen-Niveau der Finanzkrise auf einen Rekord-Wert von 22.666,8 Punkten katapultierte (07.11.2017), den höchsten Wert seit 1992.

