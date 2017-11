Wiesbaden (ots) - In den ersten acht Monaten 2017 wurden 70,3 Millionen Liter Sekt im Wert von 287,5 Millionen Euro nach Deutschland importiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der vom 10. bis 12. November stattfindenden internationalen Weinmesse FORUM VINI weiter mitteilt, war das gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum ein Anstieg um 1,9 Millionen Liter oder 2,8 %.



61,5 % der von Januar bis August 2017 nach Deutschland importierten Schaumweine wurden aus Italien (43,2 Millionen Liter) bezogen. Weitere wichtige Lieferländer waren Spanien mit einem Anteil von 21,3 % (15,0 Millionen Liter) und Frankreich mit einem Anteil von 16,0 % (11,2 Millionen Liter).



Aus Deutschland exportiert wurden von Januar bis August 2017 insgesamt 21,4 Millionen Liter Sekt. Das waren 6,2 % weniger als im Vorjahreszeitraum.



Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilun gen/zdw/2017/GenTable_2017.html zu finden.



Weitere Auskünfte gibt: Peter Kohorst, Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 69, www.destatis.de/kontakt



OTS: Statistisches Bundesamt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32102 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32102.rss2



Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an: Statistisches Bundesamt Pressestelle E-Mail: presse@destatis.de