Mit dem G-Punkt ist es so eine Sache! Die einen kennen und lieben ihn, die anderen halten die G-Punkt Stimulation für eine Menge harter Arbeit und wieder andere halten ihn für ein großes Mysterium. Für alle Liebhaber und Skeptiker hat FUN FACTORY jetzt ihr neustes Toy entwickelt. Und eins lässt sich vorab sagen: Die Suche nach dem G-Punkt hat ein Ende!



Weihnachten ist für viele die sinnlichste Zeit des Jahres voller Lust und Liebe! Wann wäre die Zeit also passender für ein neues Sextoy das sich ganz dem aufregenden Lustzentrum in der Vagina der Frau - dem G-Punkt - widmet?



Anders als es der Name suggeriert, handelt es sich nicht um einen Punkt, sondern eine Zone, der besondere Sensibilität zugeschrieben wird und die für intensive Orgasmen verantwortlich ist. Das Areal, das sich etwa vier bis fünf Zentimeter hinter der vaginalen Öffnung befindet, weist eine beachtliche Konzentration von Nerven und Mikrogefäßen auf. Gynäkologen belegen, dass während des Orgasmus in diesem Bereich eine besonders starke Durchblutung stattfindet. Das neuste Toy STRONIC G entfesselt diese G-Punkt Power und beschert die ultimative Ekstase bis hin zur weiblichen Ejakulation, auch Squirting genannt.



Singles wie Paare wünschen sich eine unkomplizierte Lösung für mehr G-Punkt FUN. Und dieser Wunsch ist FUN FACTORY Befehl: STRONIC G ist das erste Toy der brandneuen Pulsator II Kategorie. Nach einer Rundumerneuerung der patentierten STRONIC Technologie begeistert der neue Pulsator mit einem leichteren sowie schlankerem Design und den gewohnt kraftvollen Stößen. Durch den regelmäßigen Gebrauch des Toys wird das besondere Lustareal sensibilisiert: Berauschende Mehrfachorgasmen bis hin zur Ejakulation können so nun noch intensiver erlebt werden. Eine genüssliche Solonummer mit zusätzlicher Klitorismassage oder ein G-SOME - der Dreier mit Partner und STRONIC G? Der neue Pulsator macht all das möglich.



Was macht STRONIC G zum G-Punkt Genie? Die optimale Form für eine zielgenaue G-Punkt Massage und die perfekten Stöße und Vibrationen, um den Hotspot so richtig anzuheizen. Mit einer entsprechend gekrümmten Spitze wird die Lustzone auf den (G-) Punkt erreicht.



Die am Markt einzigartige vor-und-zurück-Bewegung des Toys ermöglicht den entspannten Genuss der Stimulation. Denn das Toy muss nicht bewegt werden, kann somit auch freihändig genutzt werden und das Fokussieren auf eine Klitoris-Massage oder heiße Küsse mit dem Partner sind problemlos möglich. STRONIC G verfügt über zehn unterschiedliche Intensitäten, Geschwindigkeiten und Rhythmen, mit der Möglichkeit, den Favoriten für das nächste Mal zu speichern. Alle anderen beliebten Eigenschaften der FUN FACTORY Toys finden sich natürlich auch beim STRONIC G wieder: eine Hülle aus medizinischem, körperfreundlichem Silikon, die leichte Bedienbarkeit, das umweltfreundliche Click 'n' Charge System und eine Tastensperre für unterwegs.



Über die FUN FACTORY GmbH:



Die FUN FACTORY, einer der größten Hersteller von ästhetischen und stilvollen Lovetoys aus Silikon in Europa, hat ihren Firmensitz in Bremen direkt an der Weser. Von der ersten Zeichnung über das Design und die technische Umsetzung bis zur Fertigung der Toys - die Trends und Neuheiten der Branche sind und bleiben "Made in Germany" und kommen direkt aus der Hansestadt. Hier wurde 1996 die FUN FACTORY GmbH von Dirk Bauer und Michael Pahl gegründet. 2003 entstand das erste Tochterunternehmen der FUN FACTORY in den USA. Heute verfügt das Unternehmen weltweit über 150 Mitarbeiter und beglückt mit seinen Produkten Kunden auf der ganzen Welt.



