2009 nahm die junge Sängerin Sarah Kreuz bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) teil. Ihr Ziel war es, nur ein Mal vor Dieter Bohlen zu singen. Davon habe sie als kleines Mädchen geträumt, die Castingshow war ihre Chance. Die Bergheimerin mit der beeindruckenden Stimme schaffte es auf den zweiten Platz. Doch für die damals Zwanzigjährige folgte eine tiefe Lebenskrise, die sie nach eigenem Bekunden allein mit Jesu Christi Hilfe habe bewältigen können.



Mit einem Plattenvertrag in der Tasche hätte sie glücklich sein können. Doch: "Ich war nicht mehr ich selber", so die 27-Jährige. "Ich habe mir nichts selber ausgesucht". Und sie habe die Branche als "gefährlich" erlebt: "Drogen, Alkohol und Geld...". Irgendwann habe sie das "gestoppt - und ich wurde dann fallengelassen". Als Kind einer den christlichen Traditionen verbundenen Sinti-Familie fand sie im Glauben an Jesus Christus Trost und Rettung. "Jesus hat mir Klarheit verschafft". 2013 habe sie sich taufen lassen. Nun wolle sie eigene Songs schreiben, musikalisch die christliche Botschaft verkünden, Jesus ehren und Gott dienen.



Im Gespräch mit Moderator Wolfgang Severin erzählt Sarah Kreuz von ihren Erlebnissen und ihrer Beziehung zu Jesus: "Bibel TV das Gespräch" am Montag, 20. November 2017 um 22.00 Uhr.



Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel und IPTV, als Livestream im Web sowie in Deutschland a in einigen Regionen über DVB-T. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.



