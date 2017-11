Die Ölpreise am Weltmarkt konnten auch am Montag weiter zulegen. Euro und Franken präsentieren sich mit Verlusten gegenüber dem US-Dollar. Im Ergebnis springen die Heizölpreise in Österreich und der Schweiz auf ein neue Jahreshoch. In Deutschland ist der bisherige Maximalpreis vom 3. Januar egalisiert. Im Bundesdurchschnitt fehlen wenige zehntel Cent hinter dem Komma. Die Meldungslage am Ölmarkt bleibt ...

