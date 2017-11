Diesmal fiel besonders die Automobilzuliefersparte positiv auf, bei den Rüstungsgeschäften sieht sich der Konzern einen immer stärker werdenden Gegenwind ausgesetzt. Rheinmetall erreichte beim operativen Ergebnis in Q3 rund 97 Millionen Euro, gut ein Fünftel mehr als noch ein Jahr zuvor. Der Umsatz kletterte um 4,7 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro - in 2017 strebt der Konzern aber weiter ein Erlöswachstum aus eigener Kraft von rund 6 Prozent an, wie das Unternehmen in Düsseldorf mitteilte. Das auf Aktionäre entfallende Nettoergebnis sank unterdessen von 42 auf 36 Millionen Euro, das vermutlich auch die kleine Delle zu Beginn des Handles erklären dürfte.

Aber trotz eines anfänglichen Rücksetzers direkt nach Börsenstart in Frankfurt konnte die Aktie in den ersten Handelsstunden ihre Verluste wieder komplett aufholen und präsentiert sich aktuell mit etwas mehr als 1 Prozent im Plus. Hierdurch attackieren Bullen erneut die aktuellen Wochenhochs, ...

