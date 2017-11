Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Sondierungsgespräche über ein mögliches Jamaika-Bündnis sind in ihre wohl entscheidende zweite Runde gestartet. Zu Beginn der neuen Sondierungsphase sorgte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt allerdings für einen Misston: Mit unverblümter Häme reagierte er auf das Kompromissangebot der Grünen, nicht mehr auf einem Ende des Verbrennungsmotors bis 2030 zu bestehen. "Das Abräumen von Schwachsinnsterminen ist noch kein Kompromiss", befand Dobrindt. "Wir müssen uns schon ernsthaft darüber unterhalten, was ein Kompromiss sein kann."

Nach Vorgesprächen der Parteichefs hatten die Grünen bei den zwei besonders strittigen Themen Auto und Kohleausstieg Kompromissbereitschaft an Union und FDP signalisiert. "Mir ist klar, dass wir alleine nicht das Enddatum 2030 für die Zulassung von fossilen Verbrennungsmotoren durchsetzen werden können", sagte Parteichef Cem Özdemir der Stuttgarter Zeitung. Bei seinem Eintreffen am Dienstag in Berlin bekräftigte er die Aussage.

Özdemir verlangte aber eine "Mobilitätswende". Statt des konkreten Datums für den Ausstieg will er "ein klares Bekenntnis, dass wir alles dafür tun, um die Fahrzeuge der Zukunft - vernetzt, automatisiert und emissionsfrei - zu bekommen". Zudem war Özdemir in der Kohlepolitik einen Schritt auf die Jamaika-Partner zugegangen. "Jetzt schrittweisen Kohleausstieg sorgfältig planen, damit wir ihn zukünftig sozialverträglich umsetzen & Klimaschutzziele erreichen", twitterte er.

Große Steuerreform "nicht realistisch"

FDP-Chef Christian Lindner reagierte darauf am Dienstag positiv. Besonders begrüßte er die Aussagen zur Kohlepolitik, die er als "wichtigen, realistischen und auch zu beachtenden Wechsel" lobte. Er räumte auch Abstriche bei eigenen Forderungen ein. Es sei "schon jetzt klar", dass es nicht zu einer großen Steuerreform von 30 bis 40 Milliarden Euro komme. "In dieser Größenordnung wäre es in dieser Konstellation nicht realistisch", sagte er. Die FDP konzentriere sich nun auf die Abschaffung des Solidaritätszuschlages und eine Entlastung von Familien und kleiner und mittlerer Einkommen.

Die Vorgespräche unter den Parteivorsitzenden hatten am Vorabend im Kanzleramt bis in die Nacht gedauert. "Der Start zur zweiten Runde auch gestern unter den Parteivorsitzenden war sehr ansprechend und verheißungsvoll", sagte CSU-Chef Horst Seehofer am Dienstagvormittag und zeigte sich damit deutlich positiver als Dobrindt. "Eine Koalition besteht immer aus einem Interessenausgleich."

Die Sondierungen sollen Mitte November abgeschlossen werden, um dann über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden zu können. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nannte in einer Videobotschaft Finanzen Klimaschutz und Zuwanderung als Knackpunkte, die vor allem noch zu lösen seien. "Am Donnerstag, den 16. November wollen wir fertig sein mit allem", kündigte die Kanzlerin an. Am Dienstag wollen die Sondierer von Union, FDP und Grünen nun zunächst über die Themenbereiche Europa, Außenpolitik, Bildung und Familie verhandeln.

