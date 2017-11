Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer starken Eröffnung bröckeln die Gewinne an den europäischen Börsen bis zum Dienstagmittag wieder ab. Der DAX notiert gegen 12.30 Uhr nur noch behauptet bei 13.473 Punkten, nachdem er im frühen Handel einen weiteren neuen Rekord bei knapp 13.526 Punkten markiert hatte. Der Euro-Stoxx-50 liegt am Mittag bereits 0,1 Prozent im Minus.

Zwar wird die Stimmung von der Währungsseite gestützt, der Euro gibt weiter nach auf 1,1560 Dollar. "Andererseits ist die Luft auf dem erreichten Niveau noch dünn", sagt ein Marktteilnehmer. Die überkaufte technische Situation verzögere den Beginn einer dynamischen Aufwärtswelle.

Für teils erratische Kursbewegungen bei Einzeltiteln sorgt eine Flut von Quartalszahlen. Entgegen der behaupteten Tagestendenz verlieren BMW 2,5 Prozent. Die Analysten von Evercore ISI sprechen von wenig überzeugenden BMW-Quartalszahlen. Das EBIT sei mit 2,304 Milliarden Euro unter der Evercore-Erwartung von 2,365 Milliarden geblieben. Die Marge von 8,3 Prozent liege deutlich unter der von Audi (9 Prozent) sowie Mercedes (9,8 Prozent). Nach Einschätzung von Analyst Arndt Ellinghorst werden die Anleger auch in Zukunft einen Bogen um die BMW-Aktie machen. Dies liege nicht nur an den Zahlen selbst, sondern auch an der wenig inspirierenden Produktpalette, vor allem im Bereich Elektroauto.

Osram sehr fest - Zalando schwach

Einen kräftigen Kursverlust von 5,2 Prozent verzeichnen die Aktien des Container-Schiffers Moeller-Maersk. Die Dänen mussten auch im dritten Quartal einen Verlust vermelden. Im SDAX erholt sich die Aktie des deutschen Wettbewerbers Hapag Lloyd von Verlusten in der Vorwoche um gut 2 Prozent.

Osram steigen um 4,4 Prozent. Ausblick, freier Cashflow und Margenentwicklung kommen im Handel positiv an. Für positive Fantasie sorgt daneben, dass Osram ein Gemeinschaftsunternehmen mit Continental ins Leben ruft für Fahrlichtsysteme. Continental liegen ein halbes Prozent im Plus.

Als sehr gut werden die Zahlen von Rheinmetall betrachtet. Der Umsatz sei etwas höher als erwartet ausgefallen und habe damit das Ergebnis getrieben. Die Margenprognose für das Gesamtjahr treffe aber mit "leicht über 6,5 Prozent" nur die bereits kursierende Schätzung von 6,6 Prozent. Der anfangs noch nachgebende Kurs steigt mittlerweile um 1,2 Prozent.

Dagegen fallen Zalando um 5 Prozent. Der Internet-Einzelhändler hat das Margenziel gesenkt. Kräftige Verluste trotz guter Zahlen zeigen Dialog Semiconductor. Der Kurs fällt um 7,7 Prozent. "Damit reiht sich Dialog in die Unternehmen ein, die heute tolle Zahlen gebracht haben, aber damit nur die im Vorfeld schon sehr hohen Erwartungen getroffen haben", so ein Händler. Die Analysten der DZ Bank halten den Kursrückgang nach Veröffentlichung der Zahlen für überzogen und sehen eine Einstiegschance in die Aktie. Bryan Garnier moniert derweil, dass die Umsatzprognose des Apple-Zulieferers für das vierte Quartal im Mittelwert unter der Markterwartung liege.

Auch wenn die Ergebnisse über den Markterwartungen lägen, so würden sie durch die Unternehmensprognose für die Umsätze im vierten Quartal kompensiert, deren Mittelwert unterhalb der Markterwartungen liege, kritisieren die Analysten von Bryan Garnier. .

Biotest fallen um 5,4 Prozent. Hier sind es allerdings keine Zahlen, sondern der US-Widerstand gegen die geplante Übernahme durch die chinesische Creat Group, der den Kurs drückt. Anfangs hatte das Minus schon über 11 Prozent betragen.

In Madrid verbilligt sich der Kurs des Windturbinenherstellers Siemens Gamesa Renewable Energy um 6,7 Prozent. Im Handel ist von schwachen Geschäftszahlen die Rede. Die Analysten von JP Morgan bemängeln zudem den 2018er Gewinnausblick. Im TecDAX liegen Nordex mit 5,9 Prozent im Minus, in Kopenhagen verlieren Vestas knapp 2 Prozent.

Saudi Arabien bleibt Topthema am Ölmarkt

Weiter im Blick steht der Ölmarkt. Nach der Rally der vergangenen Tagen zeigen sich die Preise aktuell auf dem erhöhten Niveau wenig verändert. Der Index der Öl- und Gasaktien ist in Europa der positive Ausreißer, er steigt um 1,1 Prozent. Händler setzen darauf, dass die Macht des Kronprinzen Mohammed bin Salman durch die Verhaftung vieler innenpolitischer Gegner gestärkt ist. Der Kronprinz gilt als Anhänger der Förderkürzungen.

