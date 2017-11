Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt büsst am Dienstag nach einem bereits durchzogenen Wochenstart weiter an Terrain ein. Von den Kursverlusten der Schwergewichte Novartis, Nestlé und Roche belastet, rutschte der Leitindex SMI nach einer zunächst etwas festeren Handelseröffnung in die Verlustzone ab und weitete die Abgaben bis am Mittag aus. Allerdings hält sich das Minus in einem insgesamt ruhigen und impulsarmen Geschäft in Grenzen. Schwach tendieren die Aktien des Personalvermittlers Adecco nach Zahlen zum dritten Quartal.

Im Handel wird der Rücksetzer im SMI mit Gewinnmitnahmen begründet. Nach der starken Aufwärtsbewegung der letzten Wochen hätten die Anleger eine Verschnaufpause eingelegt und warteten nun auf frische Impulse, heisst es. Denn grundsätzlich sei die Börsenstimmung gut und vieles deute auf ein Jahresendrally hin: So sei die Berichtssaison bislang überzeugend über die Bühne gegangen, die globale Konjunktur präsentiere sich robust und auch die Aussicht auf eine Steuerreform in den USA trage die Aktien, so ein Händler. Am Nachmittag stehen keine wichtigen Daten auf dem Programm, die den Markt antreiben könnten.

Bis um 12 Uhr büsst der Swiss Market Index (SMI) 0,35% auf 9'256,37 Punkte ein und liegt damit nahe am Tagestiefstpunkt. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,18% auf 1'505,83 Punkte und der breite Swiss ...

