Bonn/Berlin (ots) - phoenix zeigt die Pressekonferenz zum Jahresgutachten 2017/18 des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das Gutachten stellt auch in diesem Jahr die wirtschaftliche Lage auf nationaler und internationaler Ebene dar und beleuchtet die Entwicklung. Schwerpunkte sind die Geld-, Finanzmarkt- und Arbeitsmarktpolitik. Darüber hinaus umfasst das Gutachten Analysen zur Situation der öffentlichen Finanzen in Deutschland und Europa, sowie zum internationalen Handel.



Die Gremiumsmitglieder des Rates, die sogenannten fünf Wirtschaftsweisen Prof. Christoph M. Schmidt (Vorsitzender), Prof. Peter Bofinger, Prof. Lars P. Feld, Prof. Isabel Schnabel und Prof. Volker Wieland, präsentieren die Ergebnisse in Berlin.



