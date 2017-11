Zürich - Schweiz Tourismus zeigt sich für die anstehende Wintersaison zuversichtlich. Nach einer erfolgreichen Sommersaison mit steigenden Übernachtungszahlen hofft der Branchenverband auf eine Rückkehr der Wintertouristen. Dank einem schwächeren Franken und tieferen Preisen stünden die Zeichen dafür gut.

Die Zuversicht für die anstehende Wintersaison sei "fast schon gross", sagte der scheidende Schweiz-Tourismus-Direktor Jürg Schmid am Dienstag in Zürich vor den Medien. Sämtliche Indikatoren würden diesen Optimismus stützen. So rechnet etwa die KOF mit einem Anstieg der Übernachtungszahlen in den Bergregionen von 3,7%.

Schwächerer Franken soll helfen

Eine wichtige Grundlage für den erwarteten Aufschwung ist laut Schmid die Abschwächung des Schweizer Franken zum Euro. "Allein dadurch sind die Preise in der Schweiz gegenüber dem Vorjahr um 6,5% zurückgekommen". Rechne man die Preissenkungen der Hotels und die verschiedenen Aktionen der Wintersportbetriebe ein, könne sogar von einem Rückgang um 10% bis 15% ...

