Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag nachgegeben und ist zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit rund dreieinhalb Monaten gefallen. Im Tief fiel die Gemeinschaftswährung auf 1,1554 USD und damit auf den tiefsten Stand seit dem 20. Juli. Der amerikanische Dollar legte dagegen zu vielen Währungen zu. Zum Franken zeigte der Greenback mit 0,9985 nach zuvor 0,9982 CHF per Saldo aber nur marginale Bewegung. Der Euro gab indes auch zum Franken nach und kostete noch 1,1553 nach 1,1590 CHF am Morgen.

Am Markt wurden die Kursgewinne des Dollar mit Äusserungen von US-Präsident Donald Trump erklärt. ...

