Paris - Europas Aktienmärkte sind am Dienstag auf hohem Niveau stagniert. Die Anleger hielten sich mit Blick auf eine Vielzahl von Geschäftsberichten im weiteren Verlauf der Woche mit klaren Positionierungen zurück, schrieb die Postbank in einem Martkommentar. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab gegen Mittag um 0,21 Prozent auf 3674,77 Punkte leicht nach.

Auch ein schwacher Euro konnte die Börsen bislang nicht befeuern. Die Gemeinschaftswährung rutschte am Vormittag mit 1,1555 US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juli. Zuletzt kostete der Euro 1,1564 Dollar. Die Schwäche des Euro ist der deutschen Industrieproduktion geschuldet, die im September fast doppelt so stark zurückgegangen ist wie erwartet. "Das setzte die Gemeinschaftswährung unter Druck", merkte Analyst David Madden von CMC Markets an.

Der französische CAC-40-Index stand am Dienstag 0,61 Prozent tiefer bei 5498,27 Punkten. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,15 Prozent auf 7551,17 Zähler nach unten.

Bei den Einzelwerten ragten die Papiere des Tabakkonzerns ...

