Wien - Der frühere CDU-Politiker und heutige Chefkontrolleur von BlackRock Deutschland, Friedrich Merz, hat offenbar eine neue Nebentätigkeit gefunden: Gemäß gleichlautender Medienberichte soll er ab Januar 2018 für die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen als Vermittler in Fragen zu möglichen Brexit-Turbulenzen fungieren und sich zugleich um die transatlantischen Beziehungen kümmern, so die Experten von "FONDS professionell".

