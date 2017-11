Milford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Nitto Avecia Inc. (Avecia) meldete heute den erfolgreichen Abschluss der ersten Synthesedurchläufe bei einer Skala von 1,6 Mol, was als bislang weitläufigste auf oligonukleotide APIs (aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe) angewandte Skala gilt, die an der neuen Produktionsstätte für Oligonukleotid in Milford, MA, durchgeführt wurde. Diese beachtenswerte Meldung konnte nur wenige Monate nach der Inbetriebnahme von Avecias neuen Fertigungskapazitäten für API-Synthesen publik gemacht werden. Diese Fertigungskapazität erhöht Avecias gesamte Synthesekapazitäten auf mehr als 3 Mol. Detlef Rethage, Vorsitzender von Nitto Avecia, stellte fest: "Avecias Führungsposition im Marktbereich Oligonukleotid ist bedeutend und wir sind stolz, dass wir diese erhebliche Fertigungsskala in weniger als zwei Jahren erreichen konnten und somit einem Kapazitätsmangel, der den Entwicklungsprozess der klinischen Studien unserer Kunden verlangsamt haben könnte, entgegenwirken konnten. Durch unsere 1,6 Mol-Synthesekapazität, die nun einsatzbereit ist, wurde die Beseitigung des Kapazitätsmangel im Bereich der Oligonukleotidfertigung in Angriff genommen."



NITTO AVECIA INC.: DATEN UND FAKTEN



Nitto Avecia Inc. gilt als anerkannter Führer im Bereich der Fertigungs- und Entwicklungsdienstleistungen für Therapiemöglichkeiten mit Oligonukleotiden und verfügt über Einrichtungen in Milford, MA, Marlboro, MA, und Cincinnati, OH. Hier werden Dienstleistungen für DNA, RNA und weitere auf Oligonukleotiden basierende Therapiemöglichkeiten angeboten, die von einem Milligrammmaßstab im vorklinischen Stadium bis 1000 kg + nach Markteinführung reichen. Weitere Informationen: www.Avecia.com. Nitto Avecia ist stolzes Mitglied der Nitto Gruppe. Weitere Informationen: www.Nitto.com



NITTO AVECIA PHARMA SERVICES INC.: DATEN UND FAKTEN



Nitto Avecia Pharma Services ist Ihre Komplettlösung für erstklassige Auftragsentwicklung und Herstellungsdienste. Nitto Avecia Pharma Services unterstützt pharmazeutische und biopharmazeutische Industrien sowie den Industriezweig Medizinprodukte mit einem Komplettpaket aus cGMP-Diensten, einschließlich Präformulierung/Formulierung, Herstellung von Parenteralia, analytischer Entwicklung, biopharmazeutischer Entwicklung, Strukturchemie, analaytischer Chemie, Mikrobiologie, Lagerstabilität und Überprüfung von Arzneimittelabgabesystemen, mit drei sich auf einem Campus befindlichen hochmodernen Einrichtungen in Irvine, CA. Erfahren Sie mehr unter www.aveciapharma.com



Pressekontakt: Detlef Rethage Vorsitzender Nitto Avecia Inc. (508)532-2500