Rodgau (ots) - Die Studie basiert auf einer Umfrage, die von der 50plus Partnerbörse Lebensfreude50.de im Zeitraum März bis Mai 2017 mit insgesamt 375 Personen durchgeführt wurde.



62 Prozent der Teilnehmer waren männlich und befinden sich in der Altersgruppe von 55-70 Jahren.



Ein Resultat der Studie ist, dass es bei den befragten Altersgruppen keine Unterschiede bei der sexuellen Aktivität gibt. Insgesamt 35 Prozent der Befragten gaben an, regelmäßig mindestens 1 mal pro Woche Sex zu haben. 45 Prozent gaben an, seit mindestens 6 Monaten keinen Sex gehabt zu haben.



Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass mit zunehmendem Alter auch die Zahl der Sexualpartner steigt. Fast 54 Prozent der Befragten hatten bereits mehr als 10 Sexualpartner in ihrem Leben. 31 Prozent der über 65jährigen hatten sogar mehr als 25 verschiedene Partner für Sex in ihrem bisherigen Leben. Mindestens einen One-Night-Stand hatten 66 Prozent aller Befragten.



Zudem hat die Studie auch herausgefunden, dass es große Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt, bei der Aussage, ob es wichtig ist, dass der Partner einen Orgasmus hat. Knapp 38 Prozent der Frauen ist es wichtig und bei den Männern ganze 81 Prozent.



Sich beim Sex geliebt bzw. begehrt zu fühlen, beantworteten vor allem Frauen als wichtig und Männer eher als unwichtig.



Ob der Partner seine Fantasien ausleben kann, erachten 44 Prozent der Männer und nur 17 Prozent der Frauen als wichtig.



Selbstbefriedigung ist für fast alle Befragten Normalität. 77 Prozent der Männer und sogar 47 Prozent der Frauen schauen dabei regelmäßig Pornos und 41 Prozent der Frauen benutzen Sexspielzeug.



Weitere interessante Ergebnisse sowie die ausführliche Auswertung finden sich auf http://ots.de/YHEWv



