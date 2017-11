Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.02 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.588,10 -0,02% +15,83% Euro-Stoxx-50 3.677,58 -0,13% +11,76% Stoxx-50 3.239,76 -0,04% +7,61% DAX 13.463,03 -0,04% +17,26% FTSE 7.543,98 -0,24% +5,62% CAC 5.502,39 -0,09% +13,16% Nikkei-225 22.937,60 +1,73% +20,00% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,16 +2

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,33 57,35 -0,0% -0,02 +0,5% Brent/ICE 64,08 64,27 -0,3% -0,19 +9,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.275,85 1.280,52 -0,4% -4,67 +10,8% Silber (Spot) 17,00 17,24 -1,4% -0,24 +6,8% Platin (Spot) 923,95 936,00 -1,3% -12,05 +2,3% Kupfer-Future 3,13 3,16 -1,0% -0,03 +23,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street in den Handel am Dienstag starten. Nachdem zu Wochenbeginn das Fusionsfieber die Investoren fest im Griff hatte, gibt es aktuell kaum Impulse für den Handel. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist erneut leer. Zudem stehen keine wichtige Zahlen aus dem Unternehmensbereich an. Somit könnte der Markt leicht nachgeben, mit dem weiter herrschenden Konjunkturoptimismus und den zuletzt überzeugenden US-Daten seinen Weg der Trippel-Schritte zu neuen Rekordständen aber auch fortsetzen. Bei den Einzelwerten dürften die Aktien der Autovermieter Hertz und Avis Budget unter Druck geraten. Belastet von höheren Kosten für die Fahrzeugflotte und geringeren Preisen hat sich Avis erneut pessimistischer für das Gesamtjahr geäußert. Das Unternehmen senkte nach durchwachsenden Geschäftszahlen für das dritte Quartal das obere Ende der Gewinnspanne für 2017 deutlich. Avis hatte bereits im August den Gewinnausblick gesenkt. Die Aktie brach nach der Schlussglocke um gut 11 Prozent ein, ist vorbörslich allerdings noch nicht aktiv. Hertz fallen vor Handelsbeginn um rund 9 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten auf der Agenda.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einer starken Eröffnung bröckeln die Gewinne an den europäischen Börsen bis zum Mittag wieder ab. Der DAX notiert nur noch knapp behauptet, nachdem er im frühen Handel einen weiteren neuen Rekord bei knapp 13.526 Punkten markiert hatte. Zwar wird die Stimmung von der Währungsseite gestützt, der Euro gibt weiter nach auf 1,1560 Dollar. "Andererseits ist die Luft auf dem erreichten Niveau noch dünn", sagt ein Teilnehmer. Die überkaufte technische Situation verzögere den Beginn einer dynamischen Aufwärtswelle. Für teils erratische Kursbewegungen bei Einzeltiteln sorgt eine Flut von Quartalszahlen. Entgegen der behaupteten Tagestendenz verlieren BMW 2,5 Prozent. Die Analysten von Evercore ISI sprechen von wenig überzeugenden BMW-Quartalszahlen. Einen kräftigen Kursverlust von 5,2 Prozent verzeichnen die Aktien des Container-Schiffers Moeller-Maersk. Die Dänen mussten auch im dritten Quartal einen Verlust vermelden. Im SDAX erholt sich die Aktie des deutschen Wettbewerbers Hapag Lloyd von Verlusten in der Vorwoche um gut 2 Prozent. Osram steigen um 4,4 Prozent. Ausblick, freier Cashflow und Margenentwicklung kommen im Handel positiv an. Für positive Fantasie sorgt daneben, dass Osram ein Gemeinschaftsunternehmen mit Continental ins Leben ruft für Fahrlichtsysteme. Continental liegen ein halbes Prozent im Plus. Als sehr gut werden die Zahlen von Rheinmetall betrachtet. Die Margenprognose für das Gesamtjahr treffe aber mit "leicht über 6,5 Prozent" nur die bereits kursierende Schätzung von 6,6 Prozent. Der anfangs noch nachgebende Kurs steigt mittlerweile um 1,2 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:33 Mo, 17:14 % YTD EUR/USD 1,1568 -0,20% 1,1591 1,1588 +10,0% EUR/JPY 132,04 -0,21% 132,32 132,16 +7,4% EUR/CHF 1,1554 -0,33% 1,1592 1,1590 +7,9% EUR/GBP 0,8807 -0,10% 0,8816 1,1324 +3,3% USD/JPY 114,15 -0,01% 114,16 114,06 -2,4% GBP/USD 1,3134 -0,10% 1,3146 1,3121 +6,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach einigen eher lethargischen Handelstagen ist es an den asiatischen Börsen und in Australien am Dienstag steil und geschlossen nach oben gegangen. Händler taten sich allerdings etwas schwer, die Kauflaune zu erklären. Doch das Fehlen unmittelbarer Risiken könnte den Startschuss für eine Jahresendrally ausgelöst haben, so ein Marktteilnehmer. Das anhaltende Niedrigzinsumfeld in Verbindung mit überzeugenden Geschäftsausweisen der Unternehmen und einer global gut laufenden Konjunktur habe eine Art Idealzustand geschaffen, hieß es weiter. In Japan sprachen Händler von ausländischem Kapital, das den Weg an die Börse gefunden habe. Der Nikkei erklomm Höhen, die er zuletzt Anfang 1992 gesehen hatte. Der HSI in Hongkong sprang auf den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt. Die Aufschläge in Hongkong gingen auf das Konto des Schwergewichts Tencent (plus 3,3 Prozent auf Rekordhoch) und Energiewerten. In Australien kletterte der S&P/ASX-200 auf das höchste Niveau seit Anfang 2008. Der australische Aktienmarkt hinkte der Kursentwicklung der Region 2017 hinterher, doch seit die Rohstoffpreise anziehen, holt Sydney auf. Der S&P/ASX-200 verbuchte mit einem Plus von 4 Prozent im Oktober den besten Monat des Jahres. Gegen den Trend zeigte sich der südkoreanische Aktienmarkt leicht im Minus. Die Ankunft von US-Präsident Donald Trump habe etwas für Verunsicherung gesorgt, nachdem dieser zuvor aus Sicht der USA unfaire Handelsbedingungen in Japan kritisiert hatte. Möglicherweise gerate auch Südkorea ins Fadenkreuz, wenn sich Trump mit Präsident Moon Jae-in treffe, hieß es.

CREDIT

Die wieder anziehende Primärmarktaktivität ist das stützende Hauptmoment an den europäischen Kreditmärkten. Wie die Commerzbank anmerkt, wurden zu Wochenbeginn Unternehmensanleihen über 4,2 Milliarden Euro gepreist. Hohe Emissionen sind eine gute Nachricht für die EZB. Nachdem unlängst mit 1 Milliarde Euro der tiefste Stand bei den EZB-Käufen von Unternehmensanleihen (CSPP) erreicht wurde, dürfte es das zunehmende Angebot den nationalen Notenbanken in den nächsten Wochen erleichtern, wieder wöchentliche Käufe über 1,5 Milliarden Euro zu tätigen, so die Erwartung der Commerzbank.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW nach schwächerem Quartal etwas optimistischer

Belastet von Kosten für neue Modelle hat BMW im dritten Quartal bei stabilen Umsätzen weniger verdient. Die operative Rendite im Autogeschäft des Premiumherstellers sank auf 8,3 nach 8,5 Prozent im Vorjahr. Sie liegt damit aber weiterhin im eigenen Zielkorridor.

Deutsche Bank ernennt neuen Chefjustiziar

Die Deutsche Bank bekommt einen neuen Chefjustiziar. Wie das Institut mitteilte, soll Florian Drinhausen (49) im kommenden Jahr den Posten des Chefjustiziars (General Counsel) übernehmen und damit Leiter der Rechtsabteilung werden. Er löst damit Christof von Dryander und Simon Dodds ab, die die Bank zum Jahresende bzw zum 31. März verlassen.

Porsche-Holding steigert Gewinn dank VW kräftig

Die deutliche Gewinnsteigerung von Volkswagen in den ersten neun Monaten hat auch der Porsche-Holding ein höheres Ergebnis beschert. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte die Porsche SE. Der Konzerngewinn nach Steuern stieg in den neun Monaten per Ende September auf knapp 2,20 Milliarden nach 1,64 Milliarden Euro.

Motorenhersteller Deutz profitiert von reger Nachfrage aus EMEA

Der Motorenhersteller Deutz hat in den ersten neun Monaten 2017 von der regen Nachfrage aus den Verkaufsregionen EMEA und Amerika profitiert und sowohl Umsatz als auch Gewinn gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr 2017 hat der SDAX-Konzern bekräftigt.

Starke Nachfrage beschert Dialog Semiconductor mehr Umsatz und Gewinn

Der Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor ist im dritten Quartal weiter gewachsen. Wachstumstreiber war die ungebrochen starke Nachfrage nach Powermanagement-Lösungen und energieeffizienten Technologien, wie der TecDAX-Konzern mitteilte. Für den Rest des Jahres ist das Unternehmen angesichts eines soliden Auftragsbestandes zuversichtlich.

Elringklinger profitiert von Nordamerika-Geschäft

Gute Geschäfte in Nordamerika haben Elringklinger im dritten Quartal höhere Umsätze und Gewinne beschert. Trotz gestiegener Vertriebskosten und des Gegenwinds von der Währungsseite verbesserte das Unternehmen auch die Marge. Am Ausblick für 2017 hält die Elringklinger AG fest.

Fortum-Chef drängt Uniper zur Einstellung des Störfeuers

Nachdem das Kaufangebot von der Finanzaufsicht gebilligt wurde, verlangt Fortum-Chef Pekka Lundmark von Uniper ein Ende der Attacken gegen die Übernahme. "Wir waren etwas überrascht über die Kampagne. Es ist jetzt an der Zeit, sich hinzusetzen und zu reden", verlangte Lundmark von Uniper-Chef Klaus Schäfer in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Jungheinrich profitiert von starker Nachfrage im Kernmarkt Europa

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 07, 2017 07:09 ET (12:09 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.