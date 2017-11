Liebe Leser,

BMW hat am Dienstagvormittag die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Schaut man auf die Kursentwicklung der Aktie im Anschluss der Veröffentlichung, so kann man annehmen, dass den Anlegern etwas nicht gefallen hat. Das Unternehmen hat im dritten Quartal Umsätze in Höhe von 23,4 Mrd. Euro erzielt und damit nur 0,3 % mehr als im Vorjahresquartal. Im Segment Automobile ging der Umsatz gar um 2,4 % auf 21 Mrd. Euro zurück. Das Ergebnis vor Steuern (EBIT) fiel um 3,2 % auf ... (David Iusow-Klassen)

