IDEMIA, der global führende Anbieter zuverlässiger Identifizierungsdienstleistungen für eine zunehmend digitalisierte Welt, bietet Fernaktivierungsleistungen für IoT-Geräte wie etwa Wearables von SoftBank, einem führenden japanischen Mobilfunknetzbetreiber.

Durch die explosionsartig wachsende Zahl der Smartphones in aller Welt, die fortschreitende Einführung mobiler Breitbanddienste und die Einführung der 5G-Technologie sowie durch das Wachstum des Internets der Dinge spielen Mobilfunknetzbetreiber heute mehr denn je eine zentrale Rolle im Mobilitätssektor. Sie müssen in der Lage sein, eine beispielhaft hohe Netzverfügbarkeit und -qualität anzubieten, um jederzeit eine hochwertige Benutzererfahrung und gleichzeitig optimale Sicherheit beim gesamten Datenaustausch gewährleisten zu können.

Um dies leisten zu können, steht IDEMIA (früher bekannt als OT-Morpho) jederzeit dazu bereit, hochwertige, nahtlos integrierte Lösungen und Serviceleistungen anzubieten, mit denen die Netzverfügbarkeit und die Kontinuität aller ein- und ausgehenden Verbindungen, ob geschäftlicher oder privater Natur, sichergestellt werden können. Dank der Verwaltungsplattform für Mobilfunkverträge von IDEMIA kann jedes Gerät mit eUICC (eSIM) zur Verbindungsaufnahme mit dem Netz von SoftBank ferngesteuert personalisiert werden.

Seit Anfang September bietet IDEMIA einen Profilerstellungsdienst für SoftBank-Mobilfunkvertragsnehmer in Japan an. Das Know-how von IDEMIA ist für SoftBank von entscheidender Bedeutung, profitiert das Unternehmen doch von den kompetenten Lösungen zur Absicherung und Optimierung der Nutzungsqualität. SoftBank ist nicht nur ein führender Mobilnetzbetreiber in Japan, sondern auch als Global Player im Bereich Konnektivität anerkannt, der seinen Kunden vielfältige Konzepte anbietet.

"Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit mit Softbank, im Rahmen derer wir die interoperable Lösung lancieren, mit der Softbank Mobilfunkverträge auf vernetzten Geräten in Japan ferngesteuert verwalten kann. Der dortige Wachstumsmarkt ist besonders dynamisch und innovativ", so Pierre Barrial, Executive Vice-President des Unternehmensbereichs Mobilnetzbetreiber von IDEMIA.

Über IDEMIA

OT-Morpho firmiert nun unter dem Namen IDEMIA und ist der global führende Anbieter zuverlässiger Identifizierungsdienstleistungen für eine zunehmend digitalisierte Welt. Das Unternehmen ist bestrebt, Bürger und Verbraucher dazu zu befähigen, auf neuartige Weise zu interagieren, zu bezahlen, Verbindung aufzunehmen, zu reisen und zu wählen, wie es in einer vernetzen Welt inzwischen möglich ist.

In der Welt, in der wir leben, ist die Sicherung unserer Identität von höchster Bedeutung. Mit unserem Eintreten für "Augmented Identity" haben wir die Art und Weise revolutioniert, wie wir denken, produzieren, wie wir dieses Gut für den Einzelnen oder für Objekte nutzen und schützen. Wir garantieren Vertraulichkeit und Vertrauenswürdigkeit und gewährleisten sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, identitätsbezogene Leistungen, Sicherheit und IoT.

IDEMIA, aus der Verbindung von OT (Oberthur Technologies) und Safran Identity Security (Morpho) hervorgegangen, erzielt einen Umsatzerlös von knapp 3 Mrd. Euro. Im neuen Unternehmen sind 14.000 Mitarbeiter mit über 80 Nationalitäten beschäftigt, die Kunden in 180 Ländern betreuen.

