Das Analysehaus Independent Research hat die Aktie der Deutschen Telekom nach der gescheiterten Fusion der US-Mobilfunktochter T-Mobile US mit Konkurrent Sprint auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Wegen der milliardenhohen Synergien im Falle eines Zusammenschlusses wertete Analyst Markus Friebel die Nachricht in einer Studie vom Dienstag negativ. Positiv sei indes, dass sich die Telekom nicht auf einen schlechteren Deal eingelassen habe, da T-Mobile US - anders als Sprint - auch als eigenständiges Unternehmen gut aufgestellt sei./gl/ajx Datum der Analyse: 07.11.2017

