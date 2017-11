Die Paradise Papers zeigen, wie Online-Casinos in Steuerparadiesen den deutschen Markt bedienen. Für deutsche Glücksspielunternehmen ist das problematisch, für Spieler ist es sogar gefährlich.

Der Weg in die Sucht begann für Alex S. mit einem gebrochenen Fuß. Mehrere Wochen war der damals 16-Jährige nach einem Sportunfall mit Liegegips ans Bett gefesselt. Sein Laptop mit Internetanschluss war für ihn damals der einzige Zugang zur Welt. Und ein bisschen Abwechslung im Alltagsgrau, ein wenig Adrenalinkick versprachen: Onlinecasinos.

Die Magie des virtuellen Roulettetischs und die Aussicht auf schnelles Geld fesselten den Schüler. Binnen Wochen reduzierte sich die Komplexität seiner Welt auf die Frage rot oder schwarz. "Zuerst zockte ich nur mit kleinen Einsätzen von vielleicht zehn Euro. Doch das steigerte sich rasch, weil ich die Verluste wieder ausgleichen wollte", sagt S. Mit 18 spielte er bereits mit Einsätzen von 200 Euro. Als er in einer Nacht 9000 Euro verlor, wusste er, dass er Hilfe braucht.

Geschichten wie die von Alex S. zeigen die dunkle Seite eines erstaunlichen Booms. Glücksspiel ist in Deutschland populär wie nie. Großer Treiber der neuen Zockerlust ist das Internet. Dort locken virtuelle Automatenspiele, Casinotische und Lottoannahmestellen. Sie gedeihen in einem kaum kontrollierten juristischen Schattenreich. Der Politik ist es bisher weder gelungen, Regeln für einen fairen Wettbewerb noch einen wirksamen Spielerschutz durchzusetzen. Das Nachsehen haben deutsche Anbieter. Sie sind beim Onlineboom weitgehend außen vor. Zumindest wenn sie sich an die Regeln halten.

So sind den deutschen Anbietern Angebote im Internet gesetzlich verboten oder nur stark eingeschränkt erlaubt. Auch die Onlinecasinos, in denen Alex S. zockte, sind in Deutschland illegal. Deren Betreiber ignorieren die strikten Regeln: Die Realität im Netz ist der Regulierung einen großen Schritt voraus. Unternehmen mit Sitz in Gibraltar oder Malta verwandeln auch jeden deutschen PC und jedes Smartphone binnen Sekunden in ein Casino. Vorgehen konnte die nationale Politik dagegen bislang kaum. Stattdessen verheddern sich die Bundesländer seit Jahren im Streit um Details des Glücksspielstaatsvertrags.

Einige wie die Branchengröße Gauselmann sind dem Verbot ausgewichen, indem sie Onlinecasinos im zockerfreundlichen Ausland gegründet haben. So bestätigte Gauselmann gegenüber der WirtschaftsWoche bereits vor zwei Wochen, dass das Unternehmen "Online-Casinoangebote in Dänemark, Großbritannien, Spanien und Italien betreibt" und "derzeit das Lizenzierungsverfahren für Online-Casinoangebote in Tschechien" durchlaufen würde. Die Paradise Papers zeigen, dass Gauselmann zudem auf der Isle of Man, einem Steuerparadies, aktiv ist. Gauselmann betont die Legalität der Angebote. So seien ...

