F.A.G.® , ein neuartiger Wirkstoff macht es nun möglich gegen übermäßiges Schwitzen vorzugehen, und das ganz OHNE Aluminium: Der Wirkstoff F.A.G.® reduziert übermäßiges Schwitzen und normalisiert die Schweißabsonderung ohne die Poren zu verstopfen.



F.A.G.® ist eine Zusammensetzung spezieller Fettsäuren, entwickelt von einem italienischem Startup in Leitung von Dr. Raffaele Migliaccio und ist entstanden aus der Forschung von Rita Levi-Montalcini, welche Mastzellen erstmals synthetisieren und freisetzen konnte und dafür 1986 den Nobelpreis erhielt.



Patentierter Wirkstoff F.A.G.® normalisiert das Schwitzen und bekämpft Geruch



Das brandneue IXAL Antitranspirant Roll-on basiert auf einer innovativen Formulierung des patentierten Wirkstoffs F.A.G.® aus speziellen Fettsäuren und wird gezielt gegen Achselschweiß eingesetzt. Es wirkt gegen starkes oder sehr starkes Schwitzen, bei konstanter Schweißabsonderung oder Schweißausbrüchen spontaner Art; auch ohne körperliche Anstrengung.



Insbesondere im Hinblick auf die Wirkweise ist IXAL Roll-on neuartig: Es reduziert übermäßiges Schwitzen und normalisiert die Schweißabsonderung auf eine natürliche und physiologische Weise ohne die Poren der Schweißdrüsen zu verschließen und dies ganz ohne Aluminium. IXAL wirkt nachweislich gegen übermäßiges Schwitzen, sogenannter Hyperhidrose. Durch die Verminderung der Feuchtigkeit wird gleichzeitig die Entstehung geruchsbildender Bakterien verringert und verzögert.



Darüber hinaus ist IXAL sehr gut hautverträglich und eignet sich auch für empfindliche Haut. Der Roll-on kann direkt nach der Enthaarung der Achseln verwendet werden.



Eine durchgeführte Verbraucherstudie mit 120 Probanden zeigte, dass das Schwitzen bei 81% der Anwender reduziert werden konnte und dass sich die Geschmeidigkeit der Haut unter den Achseln bei 93% der Anwender bereits nach 15 Tagen gebessert hat. 98% der Anwender hatten keinerlei Hautirritationen.



Warum IXAL Antitranspirant Roll-on?



- Normalisiert starkes & übermäßiges Schwitzen ohne die Poren zu verstopfen - Wirkt nachweislich, auch gegen Hyperhidrose - Mit dem weltweit patentierten Wirkstoff F.A.G.® - 0% Aluminium - Keine Schweißflecken auf der Kleidung - Sehr gut hautverträglich: kein Brennen oder Jucken. Kann auch nach der Enthaarung verwendet werden - Verbessert den Hautzustand: Schützt, pflegt & beruhigt die Haut - Vegan



IXAL ist ein Medizinprodukt der Klasse 1 und wird gegen Hyperhidrose eingesetzt. Es kommt im praktischen Roll-on und ist gleichermaßen für Frauen und Männer konzipiert.



Der Roll-on wird anfangs dreimal täglich auf die trockene Haut angewendet. Nach Verbesserung des Zustands kann die Anwendung auf 2 Mal täglich reduziert werden; bei weiterer Verbesserung auf 1 Mal täglich morgens.



IXAL Antitranspirant Roll-on ist verfügbar in Apotheken in Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie in den Online-Shops von Functional Cosmetics functional-cosmetics.com und sweat-stop.de



IXAL beinhaltet 50ml, der UVP liegt bei 24,90EUR.



