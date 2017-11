Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Konjunktur trotz Produktionsrückgangs stark

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschland hat sich im September nach einem überaus starken August schwächer als erwartet entwickelt. Volkswirte rechnen aber trotzdem mit einem starken Wirtschaftswachstum am Jahresende. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts sank die Produktion gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang von nur 0,8 Prozent prognostiziert. Der vorläufig für August gemeldete Anstieg um 2,6 Prozent wurde bestätigt.

BayernLB sieht gute Vorgaben für deutsche Konjunktur

Die BayernLB sieht trotz des Rückgangs der deutschen Produktion im September (-1,6 Prozent) gute Vorgaben für die deutsche Konjunktur am Jahresende. "Sowohl die Stimmungsindikatoren als auch die Auftragseingänge der Industrie ließen bis zuletzt keine Eintrübung erkennen", schreibt Volkswirt Stefan Kipar in einem Kommentar.

ING: Harte Daten schließen zu deutschen Stimmungsdaten auf

Der Rückgang der deutschen Produktion im September um 1,6 Prozent ist nach Einschätzung der ING alleine auf die frühe Lage der Sommerferien zurückzuführen, während alle anderen Fakten für eine anhaltende Konjunkturerholung sprechen. "Die offizielle Auftragseingangsdaten, umfragebasierte Daten zu Auftragsbeständen, die sich auf Allzeithochs befinden und Lagerbestände, die zuletzt in den 1990er Jahren gesehene Tiefstände erreichen, sind starke Argumente dafür, dass die harten Daten zu den Stimmungsindikatoren aufschließen werden", schreibt ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski.

Draghi: Negativzinsen belasten Bankgewinne im Durchschnitt nicht

Die niedrigen Leitzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) belasten die Zinseinnahmen der Banken nach Aussage von EZB-Präsident Mario Draghi im Durchschnitt des Euroraums nicht. Wo dies doch der Fall sei, müsse sich die Bankenaufsicht die Geschäftsmodelle der betroffenen Institute ansehen, sagte Draghi bei einer EZB-Konferenz mit dem Titel "Europe's changing banking landscape" in Frankfurt.

Nouy: Regulierung darf grenzüberschreitende Bankfusionen nicht verhindern

Die Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Daniele Nouy, hat die Beseitigung von Regeln gefordert, die grenzüberschreitende Zusammenschlüsse von Banken behindern. Bei einer Konferenz in Frankfurt sagte Nouy, zwar könnten Behörden wie die ihre keine aktive Rolle dabei spielen, doch sollten sie solche Bankenzusammenschlüsse zumindest nicht verhindern.

Neues Rekordtief bei Wochentender der EZB

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft weiter abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 2,7 nach 3,0 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Damit wurde ein neues Rekordtief markiert; der bisherige Tiefstand war am 31. Oktober mit einer Zuteilung von 3,0 Milliarden Euro verzeichnet worden.

Auf der Liste der "Fragile Five" will kein Land der Welt landen

Es gibt Listen, auf denen möchte man unbedingt vertreten sein und andere, auf denen man auf keinen Fall erscheinen will. Zu letzterer zählen die "Fragile Five", die die Investmentbank Morgan Stanley im Jahr 2013 ins Leben gerufen hatte. Sie zeigte an, welche Schwellenländer besonders unter einer Abkehr von der ultralockeren US-Geldpolitik und einem wiedererstarkenden US-Dollar leiden würden. Die guten Nachrichten ist, das von den ursprünglichen fünf Kandidaten vier nicht mehr dabei sind: Brasilien, Indien, Indonesien und Südafrika. Dagegen finden sich jetzt Argentinien, Pakistan, Ägypten und Katar auf der Liste wieder.

Unions-Chefhaushälter erwartet keine Überraschung der Steuerschätzer

Der Unions-Chefhaushälter Eckhardt Rehberg (CDU) hat die Erwartungen an die am Dienstag beginnende Steuerschätzung gedämpft. "Von der Steuerschätzung erwarte ich keine zusätzlichen positiven Überraschungen für den Bund", sagte Rehberg dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Für die Gespräche zu einer möglichen Jamaika-Koalition forderte er deshalb eine Belastungsgrenze. "Die Sondierungsparteien müssen bei den finanzwirksamen Maßnahmen klare Prioritäten setzen." Nur so könne "die solide Haushaltspolitik ohne neue Schulden fortgesetzt werden".

Jamaika-Sondierungen nun in der heißen Phase

Die Sondierungsgespräche über ein mögliches Jamaika-Bündnis sind in ihre wohl entscheidende zweite Runde gestartet. Zu Beginn der neuen Sondierungsphase sorgte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt allerdings für einen Misston: Mit unverblümter Häme reagierte er auf das Kompromissangebot der Grünen, nicht mehr auf einem Ende des Verbrennungsmotors bis 2030 zu bestehen. "Das Abräumen von Schwachsinnsterminen ist noch kein Kompromiss", befand Dobrindt. "Wir müssen uns schon ernsthaft darüber unterhalten, was ein Kompromiss sein kann."

Karlsruhe stärkt Rechte des Bundestags auf Kontrolle der Bundesregierung

Das Bundesverfassungsgericht hat die Rechte des Bundestags auf Kontrolle der Bundesregierung erneut gestärkt. Die Bundesregierung ist grundsätzlich verpflichtet, Anfragen der Parlaments öffentlich zu beantworten, weil das Parlament ansonsten Rechtsverstöße und vergleichbare Missstände in Regierung und Verwaltung nicht aufdecken kann, wie das Gericht in einem in Karlsruhe verkündeten Urteil entschied. Grenzen des Informationsrechts sieht Karlsruhe erst, wenn Antworten das Staatswohl gefährden würden.

Glücksempfinden der Deutschen in Ost und West nähert sich an

Beim Glücksempfinden nähern sich die Menschen im Osten und Westen Deutschlands an: Wie aus dem in München veröffentlichten sogenannten Glücksatlas der Deutschen Post hervorgeht, sind die Ostdeutschen in diesem Jahr etwas glücklicher als im Vorjahr, während die Werte im Westen leicht sanken. Insgesamt erreicht die Lebenszufriedenheit der Bundesbürger auf einer Skala von null bis zehn einen Wert von 7,07 Punkten, was in etwa auf dem Niveau des Vorjahrs liegt.

Macron kündigt für den 12. Dezember Klimakonferenz in Paris an

Frankreich hat für den 12. Dezember eine weitere internationale Klimakonferenz in Paris angekündigt. Der Elysee-Palast erklärte am Dienstag, zu dem Treffen seien rund hundert Länder eingeladen, erwartet würden 2.000 Teilnehmer. Die Konferenz findet zwei Jahre nach dem Weltklimaabkommen von Paris statt. US-Präsident Donald Trump sei "bisher nicht eingeladen", betonte das Büro von Staatschef Emmanuel Macron.

EU-Kommission will Schwarze Liste mit Steuerparadiesen bis Jahresende

Nach den Enthüllungen der "Paradise Papers" will die EU-Kommission die Arbeiten an einer "Schwarzen Liste" mit Steuerparadiesen bis Jahresende abschließen. "Es ist wichtig, dass diese Liste 2017 veröffentlicht wird", sagte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici beim Treffen der europäischen Finanzminister in Brüssel. Die Liste müsse "glaubwürdig" sein und "angemessene Sanktionen" für auf ihr stehende Länder vorsehen.

Ifo: Experten sehen negativen Einfluss von Trump auf Weltwirtschaft

Genau ein Jahr nach der Wahl von Donald Trump sind internationale Wirtschaftsexperten der Auffassung, dass der US-Präsident die Weltwirtschaft negativ beeinflusst. Bei einer Umfrage des Münchner Ifo Instituts gaben dies 73,9 Prozent an. Befragt wurden 929 Experten in 120 Ländern. Mehr als die Hälfte von ihnen sahen auch negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft.

Trump: Nordkorea soll an den Verhandlungstisch kommen

Im Atomkonflikt mit Nordkorea hat US-Präsident Donald Trump das Land zu Verhandlungen aufgefordert. "Es ergibt Sinn für Nordkorea, an den Tisch zu kommen, um eine Vereinbarung zu treffen, die gut ist für die Menschen in Nordkorea und für die Menschen in der Welt", sagte Trump am Dienstag in Seoul bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In. Zugleich drohte Trump, notfalls die "volle Bandbreite" militärischer Mittel gegen Nordkorea einzusetzen.

Schweiz/SNB: Währungsreserven Okt 741,5 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Sep 724,5 Mrd CHF

China/Währungsreserven Okt 3,1092 Bill USD (Sep: 3,1085 Bill USD)

China/Währungsreserven Okt stiegen um 7,03 Mrd USD zum Vormonat

Taiwan Verbraucherpreise Okt -0,32% gg Vorjahr (PROG +0,44%)

Taiwan Exporte Okt +3,0% gg Vorjahr (PROG +6,8%)

Taiwan Importe Okt +0,1% gg Vorjahr (PROG +5,8%)

Taiwan Handelsbilanz Okt Überschuss 5,2 Mrd USD (PROG Überschuss 5,8 Mrd USD)

