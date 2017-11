IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid nimmt Douglas Mason in Board of Directors auf

Naturally Splendid nimmt Douglas Mason in Board of Directors auf

Vancouver (British Columbia), 7. November 2017. Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid oder NSE) (TSX-V: NSP, OTCQB: NSPDF, Frankfurt: 50N) freut sich bekannt zu geben, dass Douglas Mason in das Board of Directors von Naturally Splendid aufgenommen wurde.

Herr Mason fungiert zurzeit als Chairman of the Board, President und CEO einer Reihe von an der TSX Venture Exchange notierten Unternehmen. Während seiner 20-jährigen Karriere als President und CEO renommierter Getränkeunternehmen wie Jolt Cola oder Clearly Canadian Beverage Corporation konnte sich Herr Mason eine Reputation für seine Innovation erarbeiten. Er gilt als einer der Pioniere in der Kategorie der New Age-Getränke. Außerdem ist Herr Mason ein ehemaliger Chair der B.C. Sports Hall of Fame und des entsprechenden Museums sowie der B.C. Sports Hall of Fame Foundation, der er als aktives Mitglied nach wie vor angehört. Er fungiert zurzeit als Deputy Chair of the Board of Governors der Collingwood School und ist auch ein aktiver Unterstützer und Anwerber von Teilnehmern für Spendenveranstaltungen des Rick Hansen Institute.

Herr Mason sagte: Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben im Board of Directors von Naturally Splendid. Seit März 2015, als ich erstmals in das Advisory Board aufgenommen wurde, hatte ich direkten Einblick in die IP, die Technologien und die Produkte, die bei Naturally Splendid entwickelt wurden, insbesondere da diese mit den Kategorien der funktionalen und New Age-Getränke in Zusammenhang stehen. Ich habe diese Getränkekategorie beobachtet, da sie zu den Hanf- und Cannabinoidextrakten zählt - vor allem in letzter Zeit aufgrund der Transaktion zwischen Canopy Growth und Constellation. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten in mehreren Getränkekategorien, die Naturally Splendid ergreifen kann. Durch die Erstellung eigener Formulierungen und Lizenzierungsmöglichkeiten bringe ich eine umfassende Erfahrung in ein Unternehmen mit ein. Und ich bin davon überzeugt, dass das Timing nicht besser sein könnte.

Dave Eto, CEO von Naturally Splendid, sagte: Ich freue mich bekannt zu geben, dass Douglas Mason das Angebot hinsichtlich der Aufnahme in das Board of Directors von Naturally Splendid angenommen hat. Douglas kann als Founder von Clearly Canadian eine umfangreiche Expertise auf dem Markt sowie eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen und wird weiterhin auf den öffentlichen Märkten in Kanada tätig sein, durch die er ein umfassendes Know-how in der Getränkebranche in Naturally Splendid mit einbringt. Unter seiner Leitung ist Clearly Canadian im dritten Geschäftsjahr auf einen Bruttoumsatz von 238.000.000 Dollar gewachsen. Douglas gehört seit vier Jahren dem Advisory Board der NSE an und unterstützt diese mit seinen fundierten und weisen Einblicken. Als Board Director wird Douglas sein Hauptaugenmerk auf die strategische Planung, die Marktnavigation sowie auf die Unterstützung der Finanzierung auf den Kapitalmärkten richten. Außerdem bringt Doug zahlreiche Technologien und Unterstützung von der Waterfront Capital Group mit ein, die unsere Expertise in den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Systemmanagement erweitern werden.

Der Erfolg einer jeden Organisation hängt in erster Linie von der Kompetenz ihres Managements, der richtigen Organisationskultur sowie von der Schwerpunktlegung auf die Umsetzung strategischer Arbeiten ab. Douglas ist das Ergebnis einer monatelangen Suche nach dem richtigen Mann für die NSE und wir freuen uns, dass er diese Aufgabe übernommen hat. Bitte heißen Sie Douglas in unserem Team herzlich willkommen.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd. Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern. Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

(1) Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

(2) Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

(3) Hanf und pflanzliche Proteine

- POS-BPC-Anlage: Die 12.000 Quadratfuß große Anlage (in Gemeinschaftsbetrieb von NSE (51 %) und POS Holdings (49 %)) ermöglicht individuelle Verarbeitungslösungen für funktionelle Lebensmittel und natürliche Gesundheitsprodukte im kommerziellen Maßstab.

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden. - Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden. - Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten. - PawsitiveFX - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege. - NATERACBD - Cannabinoid-haltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden. - NATERASkincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors: Dave Eto CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd. (NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2 Büro: (604) 465-0548 Fax: (604) 465-1128 E-Mail: info@naturallysplendid.com Webseite: www.naturallysplendid.com Zukunftsgerichtete Aussagen Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, die Übernahme von Prosnack bzw. die geplanten Privatplatzierungen zur Gänze oder zum Teil abzuschließen; ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

