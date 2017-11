FMW-Redaktion

Es kann nur weiter nach oben gehen, so die fast einhellige Meinung der Aktienmärkte! Die Wirtschaftsdaten in den USA und der Eurozone sind gut, dazu stehen die Notenbanken hilfreich zur Seite - die scheinbar beste aller möglichen Welten für die Aktienmärkte!

Und so stieg der S&P500 in diesem Jahr um knapp 16%, seit dem Wahlsieg von Donald Trump vor fast genau einem Jahr ging es um 24% nach oben. Was die Frage aufwirft, wie es um die derzeitigen Bewertungen steht!

Und die sind, gemessen am breiten Markt, so hoch wie noch nie, höher als etwa im Jahr 2000, als nur wenige völlig überbewertete Tech-Aktien in die Höhe geschossen waren - nun ist es gewissermaßen der breite Markt selbst, wie Jan Hussman formuliert: " (..) unlike the 2000 valuation extreme, which was largely focused on a subset of extremely overvalued technology stocks, the current market extreme is the broadest episode of extreme equity market overvaluation in history. The chart below shows the median price/revenue ratio of S&P 500 component stocks, which set yet another record high in the week ended November 3, 2017, and now stands more than 50% above the 2000 extreme."

(Chart: Hussman Strategic Advisors; dargestellt ist das gemitteltete, inflationsbereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis der letzten 10 Jahre, CAPE)

Sehr viel davon hat mit der Regierung unter Donald Trump zu tun: Deregulierung, vor allem aber die Erwartung der bald kommenden Steuerreform lassen die Märkte steigen - Trump geht, wie die ...

