Containerschiffe gelten als wenig umweltfreundlich. Die französische Reederei CMA CGM will diesem Ruf etwas entgegensetzen - und gibt den Bau von Frachtern mit umweltfreundlichem Antrieb in Auftrag.

Die französische Reederei CMA CGM lässt neun riesige Containerschiffe bauen, die mit verflüssigtem Erdgas (LNG) fahren. Das teilte die Reederei am Dienstag in Marseille sowie die deutsche Tochtergesellschaft in Hamburg mit. Damit würden zum ersten Mal Großcontainerschiffe mit einer Tragfähigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...