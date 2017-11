Llantrisant, Wales (ots/PRNewswire) -



Die 'Year of the Dog'-Anlagemünzen der Royal Mint sind die neusten in der beliebten Reihe der 1.100 Jahre alten Prägeanstalt, die auf den umkämpften Anlagemünzenmarkt gebracht werden. Die Münzen zum Jahr des Hundes treten in die sehr erfolgreichen Fußstapfen der goldenen und silbernen Anlagemünzen des Affen und des Hahns aus dem Jahr 2016 bzw. 2017, die beide rund um den Globus verkauft wurden.



Chris Howard, Director of Bullion der Royal Mint, sagte: "Die Royal Mint wurde bei beiden Anlagemünzen, sowohl der des Affen als auch des Hahns, mit einem Verkaufserfolg verwöhnt, daher sind unsere Erwartungen für das Münzangebot zum Jahr des Hundes natürlich hoch".



Die lunare Sh?ngxiào-Kollektion der Royal Mint, die zu Ehren der chinesischen Sternzeichen so benannt wurde, feiert die vielfältige multikulturelle Gesellschaft Großbritanniens und verleiht diesem antiken Brauch einen einzigartigen britischen Touch. Jedes Lunarjahr ist mit einem von 12 Tieren verbunden, dessen Eigenschaften den Menschen, die in diesem Jahr geboren wurden, zugeordnet werden. Das Jahr des Hundes beginnt am 16. Februar 2018.



Es ist traditionell eine Zeit, in der Andenken und Geldgeschenke in roten Briefumschlägen ausgetauscht werden, die gute Wünsche für die Gesundheit, den Wohlstand und den Erfolg des Beschenkten symbolisieren.



Die Designerin der Münzen, Wuon-Gean Ho ist eine Künstlerin und Grafikerin, die in London lebt und arbeitet. Ihre Arbeiten für die Royal Mint stützen sich auf ihre britisch-chinesische Herkunft und ihre Erfahrungen als Künstlerin und voll ausgebildete Tierärztin.



"Der von mir dargestellte Hund ist ein Mischling, etwa ein West Highland White Terrier gekreuzt mit einem Jack Russell. Ich wollte die Energie und Ausgelassenheit eines gedrungeneren Hundes zeigen. Terrier sind vergnügt, voller Leben, sehr verspielt, haben eine schnelle Auffassungsgabe, sind sehr loyal und haben eine große Persönlichkeit", sagte Wuon-Gean.



Die lunaren Anlagemünzen der Royal Mint werden in limitierter Auflage aus einer Unze 999,9 Feingold (8.888 Münzen) und einer Unze 999 Feinsilber (138.888 Münzen) geprägt und sind in Rollen zu 10 oder 25 Münzen erhältlich, abhängig vom gekauften Edelmetall. Die Münzen sind auch einzeln erhältlich.



Für weitere Informationen bezüglich des Produkts oder der Verfügbarkeit besuchen Sie bitte http://www.royalmintbullion.com oder kontaktieren Sie einen von Royal Mint zugelassenen Vertriebspartner in Deutschland.*



- Anlage Gold Auragentum Coin Invest Degussa Pro Aurum



Unter http://www.royalmintbullion.com sind die Münzen auf Einzelhandelsbasis erhältlich.



Über die Künstlerin



Spezifikation







Lunar Year Lunar Year of of the Dog the Dog 2018 2018 UK One UK One Ounce Ounce Silver Gold Bullion Bullion Coin Coin (Jahr (Jahr des des Hundes Hundes 2018 2018 britische britische Anlagemünze Anlagemünze aus einer aus einer Unze Silber) Unze Gold) Nennwert: 2 GBP 100 GBP Ausgebende Behörde: Vereinigtes Königreich Metall: 999 Ag 999,9 Au Gewicht: 31,21 g 31,21 g Durchmesser: 38,61 mm 32,69 mm Gestalter der Bildseite: Jody Clark Gestalter der Rückseite: Wuon Gean Ho Qualität: Anlagemünze Anlagemünze Prägung in limitierter Auflage: 138.888 8.888



Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.royalmintbullion.com



