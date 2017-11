Liebe Leser,

E.ON eröffnet am Dienstagnachmittag mit einem Up-Gap auf Tageskerzenbasis. Grund dafür ist der Quartalsbericht der Tochter Uniper. Die Zahlen deuten zwar auf Sicht der letzten neun Monate weiterhin eine Verbesserung der operativen Lage bei dem Tochterunternehmen an. Auf Quartalsebene fiel der operative Verlust jedoch deutlich höher aus. Positiv hingegen: Es wurde im Rahmen der Präsentation Fortums Angebot zur Übernahme besprochen. Der finnische Konzern will weiterhin 22 Euro ... (David Iusow-Klassen)

