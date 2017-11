Dialog Semiconductor hat im dritten Quartal einen Rekordumsatz erzielt. Trotzdem konnte der Apple-Zulieferer die Anleger mit seinem optimistischen Ausblick nicht überzeugen. Die Aktie geht am Dienstag auf Talfahrt.

Der Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor hat im dritten Quartal einen Rekordumsatz erzielt und rechnet mit einer unverändert starken Nachfrage. Anleger schickten die Aktie am Dienstag dennoch auf Talfahrt. Am Vormittag brach der Kurs über sieben Prozent ein. Zum einen waren die Titel von Übernahmegerüchten in der US-Halbleiterindustrie ...

