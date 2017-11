Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - November 7, 2017) - Les Technologies Peak Positioning Technologies inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») annonce que sa filiale chinoise, Asia Synergy Data Solutions (« ASDS »), a effectué la première transaction suite à l'entente entre ASDS et China Auto Industry Development Ltd (« CAID ») par laquelle CAID utiliserait la plateforme de prêt commercial Cubeler, gérée par ASDS, comme une solution pour financer ses bons de commande.

CAID (http://www.chinaautom.com) a accepté une offre faite par ASDS en vertu du programme « Lend with Me » de Cubeler, à savoir de financer un bon de commande d'environ 500,000 yuans (environ 100 000 $CDN). L'entente de financement d'une durée de 3 mois prévoit que CAID va payer à ASDS un frais de service mensuel de 1,65% (8 250 yuans) sur la somme avancée. Ce frais représente l'équivalent d'un taux d'intérêt annuel de 19,8%.

Exercice de bons de souscription

La Compagnie annonce également que pour la période entre le 30 octobre 2017 et le 7 novembre 2017, elle a émis 6 139 950 actions ordinaires à un prix de 0,025$ par action pour une considération totale de 153 498 $ résultant de l'exercice de bons de souscription, desquels 3 017 750 étaient détenus par des initiés et représentant une somme de 75 443 $.

Mise à jour sur le financement par débenture et bons de souscription

À la suite du communiqué du 2 novembre dernier relativement au financement par débenture et bons de souscription, la Compagnie fait la mise à jour suivante. Les actionnaires enregistrés en date du 2 novembre 2017 qui ne rencontrent pas la définition « d'investisseurs qualifiés » seraient éligibles à participer au placement privé sous la dispense de « placement de titres auprès de porteurs existants ». Les actionnaires intéressés à participer au placement privé sont invités à exprimer formellement leur intérêt en faisant suivre un courriel à la boîte investors@peakpositioning.com en y mentionnant « Financement par débenture » comme objet en titre. Le courriel doit inclure le nom complet de l'actionnaire, le numéro de téléphone et le montant de l'investissement anticipé. Les demandes seront acceptées jusqu'à 17h00 heure de l'Est le 17 novembre 2017, et seront traitées dans l'ordre du « premier arrivé premier servi ». Les demandes reçues vont permettre à la Compagnie de déterminer le montant minimum requis à investir dans le placement privé.

La Compagnie tient à préciser que ce ne sont pas nécessairement tous les actionnaires intéressés qui pourront participer au placement privé. Les actionnaires intéressés qui seront retenus recevront un avis à cet effet au moins 10 jours ouvrables avant la clôture du placement privé, prévue se faire au plus tard le 15 décembre 2017.

À propos de la plateforme Cubeler:

Cubeler est une plateforme de prêts commerciaux qui fait le jumelage entre n'importe quelle entreprise à la recherche de crédit et une variété de prêteurs. Cubeler consulte périodiquement les données financières provenant des logiciels comptables des entreprises inscrites, analyse les données et calcule une série de ratios financiers pour déterminer la santé financière de l'entreprise. Ces données et ces ratios sont alors comparés aux critères de prêts des prêteurs et les compatibilités résultantes sont alors présentées aux entreprises et aux prêteurs, et ce, de façon similaire au fonctionnement d'un site de rencontre. Peak détient une licence exclusive pour commercialiser Cubeler en Chine, et par l'entremise de ses filiales opérantes, reçoit des intérêts et/ou un frais de service sur chaque transaction effectuée sur la plateforme dans ce marché.

À propos de Les Technologies Peak Positioning inc. :

Les Technologies Peak Positioning inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est d'assembler, de financer et de gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que le fintech, le e-commerce et les services infonuagiques. Peak donne l'opportunité à ses actionnaires de participer aux secteurs économiques les plus en expansion de l'économie avec le taux de croissance le plus rapide au monde. Pour plus d'information: http://www.peakpositioning.com

Pour toute information communiquez avec:

Cathy Hume

Chef de la direction

CHF Capital Markets

Tél.: 416-868-1079 poste: 231

Courriel: cathy@chfir.com

Ou

Johnson Joseph

Président et chef de la direction

Les Technologies Peak Positioning inc.

Tél.: 514-340-7775 poste: 501

Courriel: investisseurs@peakpositioning.com

Déclarations prospectives:

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que "anticiper", "croit", "pourrait" ,"devrait", "s'attend", "prévoit", "estime", "anticipe", "espère" ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.